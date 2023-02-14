憧憬派特息加碼回購 匯控績前股價強勢應點部署？

匯控(00005)將於下周二(21日)公布去年業績，市場除憧憬其業績有改善，更期待集團在去年宣布出售加拿大業務後會派發特別息及加碼回購，故股價在近期大市調整期間仍於高位徘徊，再加上早前美國公布的就業數據強勁，聯儲局未必如預期6月就停止加息，亦有利銀行股表現。匯控強勢持續，績前可怎樣部署呢？

(李崇偉攝)

券商料匯控去年稅前利潤跌近13% 關注售加國業務後派息及回購

綜合券商預測，受全球經濟疲弱、金融市場波動及新冠疫情影響，匯控去年列帳基準除稅前利潤料介乎148.49億至176.86億美元，較2021年189.06億美元下跌6.5%至21.5%；中位數164.86億美元，按年跌12.8%。去年列帳基準純利料介乎120.02億至151.74億美元，較2021年126.07億美元下跌4.8%至上升20.4%；中位數127.28億美元，按年升1%。去年全年每股派息料介乎0.271至0.34美元，較2021年每股派息0.25美元升8.4%至36%；中位數0.3美元，按年升20%。



另匯控去年11月公布出售加拿大業務，料錄稅前利潤約57億美元，集團曾指董事會將積極考慮派發一次性股息或股份回購。市場亦關注匯控管理層最新營運指引(淨息差及成本等)，以及2023年起平均有形股本回報至少達12%的目標會否更新。

大摩料匯控首季恢復派季息 次季業績宣布10億美元回購



大摩指，匯控淨息差趨勢仍然正面，主要受惠美元及英鎊。縱然經紀及單位信託基金銷售仍然疲軟，料匯控香港保險業務仍不太差。另料匯控涉內地商業房地產撥備增加，但實際信貸質素穩固，普通股權一級資本率趨勢仍在改善。大摩又預計匯控將於公布今年第二季業績時宣布10億美元回購股份計劃，並在首季恢復季度派息，及於2024年就完成出售加拿大業務向股東回報最多97.5億美元。



富瑞則預計匯控在今明兩年股份回購及出售加拿大業務，派發特別息金額共140億美元。瑞銀預計匯控將重申2023年及2024年派息比率50%的政策。

美銀上調匯控淨利息收入預測 目標價升至69.53元



此外，美銀證券發表最新報告，上調匯控明年淨利息收入預測，而其明年預測數字亦比市場預期高出7%，認為其淨利息收入增長將跑贏同行，上調目標價至69.53元，重申「買入」評級。美銀又指，匯豐是一家獨特的存款帶動型銀行，這意味利率正常化將有利其自由現金流，支撐其7%的股息率，而股息率亦在不斷增長，相信匯控股價將對其淨息利收入指引上調作出正面反應。預計今年匯控成本增加2%，但明年將重新加速至6%，而明年派息亦有上行空間。



大摩預料去年下半年及第四季，本港銀行的淨息差表現仍然強勁。去年信貸撥備因內地的商業房地產敞口而上升，今年料會下跌，明年回復正常，並相信香港信貸質量將保持穩定，故本港銀行現時應開始見到信用狀況有所改善。大摩偏好匯控及渣打(02888)，並預計匯控上季淨息差按季升8%、按年升36%，維持其為港銀首選及「增持」評級。



美6月或仍會加息 利率每加1厘匯控可增54億美元收入

另方面，美國聯儲局本月初加息0.25厘後，應會繼續加息。早前美國勞工局公布1月非農新增職位51.7萬個，遠超預期；失業率跌至3.4%，是近54年來最低。聯儲局主席鮑威爾稱，若果就業數據繼續強勁，利率見頂水平可能較之前預期更高。最新利率期貨數據顯示，市場預料聯儲局3月和5月各加息0.25厘，6月再加息0.25厘以上的機會率亦升至40%。歐洲央行及英倫銀行本月亦加息0.5厘，其中歐洲央行已連續第5次大幅加息，並釋放將在3月再加息0.5厘的訊號。惟英倫銀行暗示可能很快會暫停加息，市場普遍認為，英倫銀行將在3月只加息0.25厘。



事實上，因應各國央行加息，銀行持續受惠息差擴闊帶來的收入增長，其中匯控去年首三季淨利息收益達230.32億元，按年升近17%，同時上調全年淨利息收益指引至320億美元，以及預期2023年至少達360億美元。根據匯控年報，集團推算息口變動對淨利息收益的敏感度，假設利率即時上移0.25厘，預計令淨利息收益增加13.09億美元；倘若即時上移1厘，淨利息收益則增加54.14億美元。





熊麗萍：派季息機會大並要關注回購 短線60元阻力大

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍指，匯控在近期大市調整時亦沒怎麼下跌，大家都在等其公布業績，料會繼續有改善，而早前出售了很多業務及資產，有人估或會帶來驚喜，但料派特別息機會較小，派季息機會就很大。匯控股價升，除因對業績多了很多憧憬，集團發展策略有變，包括撤出很多歐美蝕錢的業務，亦令大家更容易掌握其亞洲業務發展。

不過，熊麗萍指，匯控現時股價已很大程度反映業績及對派息的憧憬，績後股價會否繼續上升難料，業績有驚喜固然好，而市場亦關注其會否增加回購，如果沒有，股價可能會調整。短期料60元會有很大阻力，績前應該不會突破，績後有好消息則隨時可破位而上，但要留意之前升至60元成交很大，即樓上有很多蟹貨，短線60元前可減持，但中長線來看，亞洲經濟好轉料對其股價有幫助，並可留意其業績、業務策略及前景。





匯控今日收市升0.78%報58.2元，今年累升近兩成，成交9.45億元。其他銀行股亦普遍上升，渣打升0.51%報69.25元，中銀香港(02388)升1.92%報26.5元，東亞(00023)升1.56%報10.4元，大新銀行(02356)升1.06%報6.66元，惟恒生(00011)跌1.03%報125.5元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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