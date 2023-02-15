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華虹業績勝預期大行齊唱好　一度逆市飆半成比中芯更值博？

15/02/2023

　　內地晶圓代工「雙雄」華虹半導體(01347)及中芯國際(00981)近日先後公布業績，其中華虹上季純利按年升近兩成，顯著好過市場預期，收入亦略勝預期，毛利率則升至38%，公司又預計今年首季銷售收入達6.3億(美元．下同)，毛利率約在32%至34%之間。相較中芯上季少賺18%，預計首季毛利率降至19%到21%，華虹業績表現明顯較出色，績後即獲多間大行唱好，其中更有不少上調其目標價，今日(15日)逆市最多升逾半成。

 

(截自華虹半導體網頁)

 

華虹：上季多賺19%毛利率38%　今年月產能將升至9.5萬片

 

　　華虹半導體去年第四季純利1.59億元，顯著高於市場預期的1.14億元，按年升19.18%，按月升53.2%；期內收入6.3億元，略高於預期的6.2億元，連續10季刷新紀錄，按年升19.27%，按季持平。另第四季毛利率達38.2%，按年升5.7個百分點，按月升1個百分點，主要得益於平均售價上漲，惟部分被折舊成本上升所抵銷。至於全年純利則為4.5億元，按年升72.07%；期內收入24.75億元，升51.8%；毛利率34.1%，較2021年多6.4個百分點。展望今年首季，預計銷售收入約6.3億美元左右，即按季持平，毛利率約在32%至34%之間。

 

　　華虹半導體總裁兼執行董事唐均君稱，目前公司產能集中於自有特色工藝平台，市場反饋仍然較好，包括高壓器件、IGBT、MCU等工藝獲市場追捧。在太陽能、新能源汽車等應用支撐下，業績保持穩健增長。展望2023年，公司將繼續強化在各個特色工藝領域的優勢，產能方面將保持8英寸平台持續優化、12英寸平台技術升級及產能擴張的策略。12英寸第一階段擴產已全面完成，2022年全年以6.5萬片月產能運行；第二階段擴產設備已全部到位，2023年內將陸續釋放月產能至9.5萬片；同時將適時啟動新廠建設，計劃把差異化特色工藝向更先進節點推進。

 

麥格理調升華虹今明兩年盈測　目標價升至47.61元

 

　　麥格理發表報告指，華虹去年第四季收入按季按平，反映內地智能卡(IC)設計商的增長強勁，且市佔提高，特別是工業、汽車和電力板塊。至於季度經營利潤率按季亦由25%增至29%，高於市場預期。集團今年產能料增加14%，但由於提升需時，估計收入增長會稍為放緩，目標價由44.46元升至47.61元，評級維持「跑贏大市」，並調升其今明兩年盈利預測分別14%及24%。

 

大摩：業務上升走勢將超越同業　目標價升至38元

 

　　另大摩指，即使首季屬市場淡季，但華虹管理層仍提出今年首季收入按季持平於6.3億美元的指引，表現較同業強勁；同時，管理層預料首季平均售價將會保持良好，期間毛利率介乎32%至34%。相信公司業務上升走勢將超越同業，並預計其主要客戶將受惠於內地半導體的本地需求；將公司今年及明年每股盈測上調14%及2%，反映公司營運較預期好，目標價由35元上調至38元，重申其「增持」評級。

 

　　高盛指，華虹半導體首季收入指引為按年升6%至約6.3億美元，較該行及彭博預測高9%，而首季毛利率指引則約為32%至34%，高於該行預測的31.7%及彭博預測的30.7%。另公司上季收入符合該行和市場預期，以及公司早前提出的指引，而上季毛利率38.2%，較2022年第三季毛利率37.2%及2021年第四季32.5%稍高，上季純利亦高於該行及市場預測，維持目標價35.2元及「買入」評級。另招銀國際將華虹目標價由33元升至38元，瑞信則維持35元，均維持「跑贏大市」評級；野村由29元升至38元，花旗由30.6元升至38元，均維持「買入」評級。

中芯：下半年即使產能利用率提升　毛利率也難恢復

 

　　值得一提，中芯國際上周公布去年第四季純利3.86億元，按季跌18.1%，收入按季跌15%。預計今年第一季收入環比下降10%至12%，毛利率預計降至19%到21%之間。中芯昨日再在A股投資者平台表示，第一季毛利率下降主要因訂單量減少導致產出下降，以及折舊增加，而下半年公司產能利用率即使可能提升，但毛利率不會恢復那麼多。中芯又稱，公司代工業務很大部分來自手機和消費者業務，其中手機業務佔公司去年總晶片收入27%，較此前的35%至45%低，這意味手機行業下滑非常嚴重；至於消費者業務，佔中芯總晶片收入23%，亦下降了很多。預期當手機業務及消費者業務收入佔比分別恢復到35%，以及28%至30%左右，其產能利用率肯定會達到約90%。

 

熊麗萍：若內地復常消費信心回復　華虹可升至35元以上


　　今日《開市Good Morning》節目請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍，她指華虹所做晶片主要與消費品相關，受經濟及疫情影響較小，而現時所謂晶片過剩亦非其所做生產的那類晶片，故華虹股價、業績及公司管理層所予今年首季指引都不差。相反中芯所做晶片就主要與手機及電腦相關，受影響較明顯，故其績後所予指引比上季進一步下跌。另中央想培育自己國家的晶片大廠，中芯研發開支很大，但進度卻要視乎研發人員表現及美國對其制裁，因此中芯股價能於16至18元區間上落，表現已算不錯。事實上，晶片股不是今年焦點，如內地經濟復常，消費逐步增加，當中華虹會較值博，如內地民眾收入及消費信心回復，其股價可能如高盛所指可升至35元以上。

 

　　華虹半日升3.93%收報31.7元，最多升5.57%至32.2元，中芯則升0.47%報17.12元。其他晶片股表現各異，上海復旦(01385)升0.66%報30.3元，ASMPT(00522)跌0.07%報67.05元，晶門半導體(02878)跌1.52%報0.65元，宏光半導體(06908)無升跌報3元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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