渣打增派息兼回購 東亞盈利勝預期 齊獲大行唱好揀邊隻好？

渣打(02888)及東亞(00023)昨日(16日)中午齊公布去年業績，其中渣打雖然盈利遜預期，但股息及回購股份金額均較市場預期高，刺激股價昨日升近3%，大行普遍對其前景樂觀，惟股價已升至高位，今日(17日)只微升。東亞則一如預期去年受內地業務拖累純利倒退，但公司指內房撥備最差時間已過，績後又獲大行唱好，指其盈利表現勝預期，股價今早飆逾半成。兩隻銀行股究竟揀邊隻好呢？

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渣打去年基本除稅前溢利升13% 全年股息共18美仙增五成

渣打去年基本除稅前溢利47.62億元(美元．下同)按年升13.49%，每股基本盈利1.011元，較去年同期增加17.83%。稅前法定溢利42.86億元，按年升28%。派發末期息14仙，全年計股息合共18仙，增長50%。期內經營收入162.55億元，升10.48%。淨利息收入75.59億元，按年升12%；淨息差1.41%，按年升20個基點。信貸減值支出錄8.38億元，按年上升近2.2倍，普通股股東有形權益回報8%，按年升120個基點，普通股權一級資本比率14%，按年跌19個基點。

集團去年第四季除稅前基本溢利按年升21%至5.29億元，遜於市場預期，除稅前法定溢利錄1.23億元，2021年同期虧損為2.08億元；基本經營收入錄37.37億元，按年升12%；信貸減值錄3.44億元，按年增69%；淨利息收入20.24億元，按年增19%。

短期開展新一輪10億美元回購 明年底前向股東回饋逾50億美元

另外，渣打宣布將於短期內進行新一輪10億元股份回購，預期會令普通股權一級資本比率下降約40個基點。渣打主席韋浩思(Jose Vinals)指，去年收入上升15%至163億元，是2014年以來最佳表現，除稅前基本溢利上升15%至48億元，可見集團推動改善有形股東權益回報策略已開始見效。由於去年底普通股權一級資本比率為14%，處於13%至14%目標範圍的頂端，因此有信心可如去年所述，於2024年底前提供最少50億元的實質股東回報。



他又稱，今年全球增長速度放慢，但應可保持穩健。然而，在貿易及地緣政治局勢緊張的情況下，各國央行聚焦於控制通脹，前景依然存在重大的不確定性。此外，亞洲很可能成為全球增長最快的地區，中國撤銷疫情相關的限制措施以大幅重啟經濟，加上印度及東盟經濟高速擴張，因此有充分理由感到樂觀。

渣打：內房已見底風險可控 美國加息周期完結言之尚早

不過，渣打去年信貸減值支出8.38億美元，當中中國商業房地產風險承擔支出為5.82億美元，渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示，中國經濟及內房情況已見底，現時國內消費及旅遊正迅速增加，料復甦步伐將會循序漸進，而隨著監管機構推出多項措施，內房融資渠道有所改善。連同抵押品計算，集團對內房的撥備已覆蓋該板塊不良資產約81%，相關風險可控。此外，美國加息周期是否完結屬言之尚早，根據現時市場的息口預測，預期今年全年平均淨息差為1.75%，而明年則高於1.8%。

渣打行政總裁溫拓思(Bill Winters)則指，現時目標是在2023年令有形股東權益回報(ROTE)接近10%，以及在2024年超過11%，並於其後繼續增長。利率上升的進一步利好因素，以及許多經營指標明顯改善，令其對未來一段時間感到樂觀，預期2023及24年收入將在8%至10%範圍內增長。

大摩：較高息率及回購助提高股本回報率 目標價升至79.7元

摩根士丹利發表研究報告指，渣打去年第四季業績較預期走軟，稅前利潤及收入遜於該行及市場預期，但指引卻有所改善，管理層預計2023及2024年收入將增長8至10%，符合該行預期，另其普通股權一級資本比率達14%，優於該行及市場預期，而渣打宣布10億美元股份回購及末期股息14美仙，同時ROTE亦提升。



大摩將渣打今年及明年盈利預測分別上調2.9%及0.3%，主要是今年受惠於壞帳撥備(ECL)較低。另較高派息率及股票回購有助提高中期的股本回報率(RoE)，並預料渣打今年、明年ROTE分別可達9.8%及11.3%，目標價由69.3元上調至79.7元，重申「增持」評級。





高盛：渣打對增長指引有信心 目標價升至81元

高盛指，渣打去年第四季的撥備令稅前盈利表現遜預期，惟將其今年至2026年每股盈利預測上調3%至4%，以反映更佳的淨息差指引及股份回購較高。渣打正逐步退出非洲和中東的7個市場，並為其航空金融業務探索戰略選擇，管理層亦對其增長指引有信心，特別是收入增長與支出增長差(Jaws)。管理層有信心從去年開始的3年內向股東回饙超過50億美元，亦指在中國及香港的財富管理收入方面看到了令人鼓舞的跡象，料其長期增長可達10%左右，但收入可能需要一段時間才能實現增長，維持「中性」評級，目標價由79元升至81元。

摩通指，雖然渣打去年第四季損益表較弱，但該行宣布將進行10億元股份回購，規模高於市場預期的6.25億元，收入對成本增長率差距達約3%，亦好過市場預期，ROTE錄11%，高於市場預測的10%，均反映經營情況進一步改善，重申「增持」評級，英股目標價800便士。另瑞信表示，渣打資本狀況優於預期，而且股息和回購規模亦較市場預期為大，是業績內較正面的消息，但淨利息收入和減值損失則未如預期，目標價由49.47元升至49.52元，維持「跑輸大市」評級。



東亞去年純利跌17%派息17仙 內地業務盈轉虧

至於東亞，其去年純利43.59億(港元．下同)，按年跌17.29%；未扣除減值損失之經營溢利為87.3億元，按年升25.4%；已扣除減值損失後之經營溢利為28.04億元，按年跌46.9%，減值損失大增2.5倍至59.26億元。派第二次中期股息17仙，可以股代息。期內淨利息收入135.08億元，升20.77%；淨息差擴闊28基點至1.65%；非利息收入跌12.8%至44.46億元；服務費及佣金收入淨額減少10.3%，至27.53億元；經營收入179.54億元，升10.26%。

另東亞去年除稅前溢利49.41億元，按年減少19.5%，其中中國內地業務由盈轉虧，除稅前虧損3.51億元，而2021年為溢利3.99億元。集團表示，年內房地產行業仍然受壓，內地發展商的違約不斷增加，導致若干房地產客戶被東亞中國降級。減值貸款比率增至2.75%，較2021年12月底上升1.21個百分點，而金融工具之減值損失按年增長237.8%至20.88億元。東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，該行約七成的撥備來自國內房地產，但現時內地政策趨於支持經濟和樓市復甦，另方面公司在過去18個月致力降低對內地房地產板塊，尤其是民企的敞口，相信撥備最差時間已過去，但因不良貸款需時處理，預期不良貸款比率仍會在高位停留一段時間。

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富瑞：撥備前利潤表現強勁 目標價升至12元



富瑞發表報告指，東亞銀行淨息差勝預期，即使近期HIBOR表現疲軟，東亞的淨息差指引仍令人鼓舞；東亞撥備仍處於高水平，但信貸成本正常化的可見度有所提高。東亞管理層認為淨利率順風會持續下去，並指引今年淨利息收入或增加20億元，這亦意味著香港淨息差達致1.73%。基於撥備前利潤表現強勁，將會調整東亞在2023至2025年預測，並將其目標價由11元升至12元，維持「買入」評級。



摩根士丹利指，東亞去年下半年稅後溢利達29億元，分別較該行及市場預測高出54%及50%，主要是淨利息收入表現較佳及成本較低。下半年不良貸款比率升至2.39%，信用質量將會是市場關注點；即使內地重開帶來潛在推動力，但展望東亞前景仍然具挑戰性，予目標價11.5元，維持「與大市同步」評級。





匯證指，東亞銀行去年每股盈利表現優於預期，主要由於淨息差擴張、成本減少和非經營性收入較預期為佳。不過，資產質素相關的指標惡化，及普通股權一級資本比率(CET1)差過匯證預期。職員數量按年削減6.1%，減少投資的建議或影響未來的業務增長。互相抵銷後，東亞的估值維持在2023年預測市盈率的5.8倍或市帳率的10.3倍，調升今明兩年的盈利預測2.6%和6.3%，維持「持有」評級，目標價由10元升至10.4元。

溫鋼城：渣打股息率低回至65元才可吼 東亞高息可長線持有



今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指渣打業績沒大問題，盈利增長算不錯，一級資本充足比率亦高，達到公司14%目標上限，加上用10億美元回購，回購對一級資本比率影響亦不大。業績表現加上之前傳將被收購，對渣打股價幫助很大。不過，渣打股價現處高位，股息不足2厘，有貨不妨先減倉食胡，可待其回調至65元補回2月10日的上升裂口才買入。

東亞業績方面，溫鋼城指，市場本對其沒太大憧憬，業績表現在預期內，而內地業務拖累其業績略有倒退，但東亞指內房問題應已見底，對盈利展望樂觀。東亞股價一向較悶，不宜太積極買入，但其估值不貴，不排除可升至30年前見過的14元，惟相信要頗長時間。東亞可說是半隻內房股，如內房質素好轉對其有利，且其預測股息率達9厘，長線可以買來收息。

渣打半日升0.36%收報70.1元，連升兩日，累升3.09%；東亞則升7.34%報10.82元。其他銀行股普遍靠穩，匯控(00005)升0.17%報58.2元，恒生(00011)升0.09%報123.8元，中銀香港(02388)升0.38%報26.3元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉