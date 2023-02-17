聯想盈利倒退曾插近半成 業績真的全沒亮點？

聯想集團(00992)今日(17日)中午公布業績，受個人電腦需求疲弱影響，聯想上季純利跌逾三成，收入跌逾兩成，毛利率微升，雖然另兩大業務收入和利潤均創歷史新高，但股價仍最多插近半成。聯想績差應在市場預料之內，之前亦有大行預料今年電腦市場繼續下行，不過其股價昨日(16日)卻突飆近7%，業績沒驚喜下今日自然見回吐。

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受個人電腦需求疲弱匯率不利影響 聯想上季純利跌32%

聯想集團截至去年12月31日止第三季純利4.37億元(美元．下同)，按年跌31.65%；每股基本盈利3.65美仙，較去年同期減少33.64%；收入152.67億元，跌24.15%；毛利26.12億元，跌22.14%；除稅前溢利6.05億元，跌29.26%；毛利率17.1%，升0.4個百分點。另截至2022年12月31日止9個月純利14.94億元，按年跌7.64%，每股基本盈利12.57美仙，較去年同期減少9.83%；收入493.12億元，跌10.22%；毛利83.58億元，跌9%；除稅前溢利20.06億元，跌10.77%。

聯想指，上季表現受到個人電腦需求疲弱、匯率不利影響，其中單計受累美元強勢，已拖低收入6%。由個人電腦、平板和手機組合的聯想智能設備業務集團，季度收入按年跌34%至115.9億元，較上半財年分部收入下降7%明顯轉差，分部經營溢利按年跌37%至8.48億元。聯想又指，個人電腦(PC)出貨量已跌至疫情水平，需求下跌令渠道存貨過剩，但集團全球市佔率仍達23%，季度經營溢利率雖按年跌0.36百分點至7.3%，但仍高於疫情前水平。而PC以外收入佔整體收入41%，比例較上半財年37%再提高。

基礎設施及方案服務收入創新高 聯想：對長期增長充滿信心



另外兩大業務收入和利潤均創歷史新高，其中基礎設施方案業務集團季度收入按年增48%至28.6億元，經營溢利升1.6倍至4323萬元；方案服務業務集團收入則按年增23%至18.4億元，經營溢利升12%至3.7億元。聯想指，按產品劃分，伺服器、存儲及軟體的收入和AI邊緣計算出貨量均創下新紀錄。按收入計算，其全球伺服器市場份額從上一季度上升一位，位居第三。





聯想又指，對集團長期增長計劃及發展軌跡充滿信心，研發費用同比增長5%以推動各增長引擎，支持業務轉型及ESG舉措，從而使集團能夠更好地應對需求波動並滿足客戶對科技硬件以外的長遠需求。其他經營費用方面，隨著集團積極重新平衡支出，非研發經營費用項目整體下降了31%。

聯想：期望鞏固個人電腦領域領導地位 另兩大業務發展潛力大



聯想續指，全球個人電腦市場的總可用市場或會在短期內退回疫前水平，但隨著圍繞個人電腦的數位生活日益普及，長遠結構上可能維持在高於疫前水平。期望能鞏固在個人電腦領域的領導地位，並保持領先的盈利能力，透過創新加快非個人電腦及鄰近地區的增長。



另聯想表示，基礎設施方案業務集團已經建立了行業領先的端到端基礎設施解決方案，並擴展到包括伺服器、存儲和軟件在內的全棧型產品。中小型企業IT基礎設施部門還將利用人工智能驅動的邊緣、混合雲、高性能計算和電信/通信行業解決方案的增長機會。方案服務業務集團方面，全球經濟挑戰及市場需求的動態轉型帶來新機遇。工作場所的數字化和結構性變革釋放對高端化、 TruScale即服務、可持續性和垂直解決方案的需求。

高盛料今年電腦市場繼續下行 降目標價至6.19元



其實，聯想業績差不太令人意外，高盛早前發表報告指，全球電腦出貨量於2015至2019年平均為2.6億部，於2020及2021年則按年增長14%及17%，主要受到在家工作及學習的趨勢推動，而去年的出貨量按年下跌17%至2.92億部，重回低於3億部水平。 預期今年電腦市場會繼續錄得下跌，假設新的正常水平為較疫情前高約10%，即估計今年出貨量將下跌3%至2.85億部。由於市場前景疲弱，故下調聯想目標價，由6.27元降至6.19元，評級維持「中性」。

星展：下調未來幾年盈測惟估值不高 目標價降至9元



另星展稱，全球經濟環境充滿挑戰，聯想管理層對前景持更審慎的態度，因此下調對其未來幾年的盈利預測，2023及2024財年盈利預測分別下調9.5%及23.9%。不過，聯想預測市盈率不足5倍，遠低於5年平均約8倍的水平。基於估值不高，且2024及2025年盈利增長料強勁(估計分別增長17.5%及20.9%)，維持「買入」評級，惟目標價由10.1元降至9元。

聯想高層：考慮AIGC技術在產品和業務裏應用

至於聯想昨日股價突飆升，或與集團高層提到近期大熱的ChatGPT話題有關。集團首席技術官、高級副總裁芮勇表示，聯想新IT架構將在AI新範式加速智能化變革的過程中繼續發揮重要作用，充分發揮「端-邊-雲-網-智」新IT架構的優勢，來支撐新舊範式的結合與轉換。除了基礎架構之外，聯想還在考慮AIGC(人工智慧自動生成內容)技術在產品和業務裏的應用，比如在智能設備中對跨模態的生成模型進行優化和裁剪，使之能加載到手機或平板上實現個性化內容生成。在智能解決方案方面，考慮把AIGC用於新產品營銷與新客戶觸達。

聯想今日收市跌3.14%收報6.78元，最多跌4.86%至6.66元，成交5.29億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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