【領展供股】資金充裕投資者 參與供股長線拉低成本價

領展(00823)供股於本月24日除權，除權價應該點計？領展是次供股為5供1，供股價44.2元，除權價以本月23日收市價計算，假設領展本月23日收市價為52元，除權價為50.7元，計算公式如下：(52x5+44.2)/6。

(領展網頁截圖)



聯交所資料顯示，貝萊德於本月14日增持415萬股領展，每股平均價53.9624元，涉資2.24億元，最新持股量增至9.11%。



現時增持領展，不難想像是要參與供股，以便降低入貨成本。以上述貝萊德增持領展415萬股，又全數參與供股計算，全數供83萬股，當然要用3668.6萬元(唔計使費)參與供股，供股後總持股498萬股，其整體成本價拉低至每股52.3466元。



標普：擴大其資產組合支持增長策略



另外，國際評級機構標普指出，領展是次5供1供股集資188億元，淨負債比率料降到19%至20%，下跌約8個百分點，有關計算是假設公司淨籌185億元，以及淨債務將減少相同數額。



標普稱，領展過去一年的四輪資產收購，推高公司債務槓桿比率，以致評級下調，當中去年12月底完成的新加坡資產收購，令債務槓桿比率上升到27%至28%，這是假設新加坡資產的總對價129億元通過舉債融資進行。



標普指出，領展續擴大其資產組合，而擴大股本及根據項目尋找合作夥伴將支持增長策略。加上息口上升，純債務收購將影響公司成本。

領展自上周一急跌後緩步下跌，今早曾低見52.1元。(經濟通HV2報價系統截圖)



惠譽：供股減少財務，支持信貸評級



另一國際信用評級機構惠譽認為，領展宣布供股後支撐了其評級，相關舉措將能改善公司的財務狀況及增加評級空間，以促進其海外併購策略。



惠譽預期，領展近期宣布收購新加坡物業後，預料其淨資產負債比率為27%，相信供股能減輕領展的槓桿比率，負債比率將降到19%至20%。惠譽又強調，領展現時地區上偏重於香港，公司目標透過數個債務融資的併購實現在海外擴張，這將不利於公司的財務狀況，而供股正正解決了有關問題。



綜合以上因素，是否應參與領展供股，答案已相當明顯，當然，前提是閣下要有充裕資金，而且要有長線投資的心理準備。睇返上述貝萊德增持領展作價53.9624元，參與供股後，作價拉低至52.3466元。



由於上述兩大評級機構對領展供股投下信心一票，而且，持有領展一段時間的投資者，唔少都係打算收息，相信對領展管理層過往表現有一定信心，當然應參與供股，以免股權被攤薄。



(領展供股系列之三)

撰文: 經濟通通訊社市場組