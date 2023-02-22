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【虛幣世界】比特幣現黃金交叉，料短期看漲

22/02/2023

　　有分析指，比特幣於上周末開始現「黃金交叉」，即50天移動平均線超過200天移動平均線，是一個良好的看漲信號，自2015年以來，比特幣僅出現過六個黃金交叉，最近一次交叉發生在2021年8月14日。


　　分析指，鑑於其2月18日的收盤價，如果能夠企穩這平均水平，則意味著比特幣價格將突破26500美元。比特幣目前的價格一直在25000 美元附近徘徊，這是一個重要的心理水平，這對該資產來說一直具有挑戰性。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報24348.63元，跌0.42%(24小時比較．下同)；以太幣現報1655.52元，跌0.26%；艾達幣報0.3902元，跌0.61%；瑞波幣報0.3894元，跌0.66%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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