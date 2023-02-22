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【預算案】陳茂波：成立虛擬資產發展專責小組　檢視代幣化債券潛力

22/02/2023

　　財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，將成立並領導一個虛擬資產發展專責小組，成員包括相關決策局、金融監管機構，以及市場人士，就行業的可持續和負責任發展，向政府提交建議。

 

撥款5000萬元 加速推動Web3生態圈

 

　　數碼港在今年初已成立Web3基地，會撥款5000萬元加速推動Web3生態圈的發展，包括舉辦國際大型研討會，讓業界和企業更掌握前沿發展，推動跨界別業務合作，並舉辦更多青年工作坊。

 

香港與內地擴展互聯互通機制 續探討擴容方案

 

　　他表示，兩地相關機構一直緊密合作擴展互聯互通機制，全速落實有關措施。未來政府會繼續與內地探討各項擴容增量方案和優化安排，例如優化「粵港澳大灣區跨境理財通」、債券通，以及進一步擴大滬深港通合資格證券的範圍。當局亦會研究為境外投資者提供更多風險管理產品，包括在港發行國債期貨，為香港資本市場持續注入新動力。

 

推動人民幣國際化 港股通正探索提供人幣櫃台

 

　　陳茂波指，「二十大」報告亦指出要有序推動人民幣國際化，在互聯互通渠道下，港股通正探索提供人民幣櫃台，港交所的國際碳市場亦同時提供港元及人民幣結算。

 

實施先進科企上市制度 就GEM提改革建議

 

　　他表示，港交所(00388)經諮詢市場後，將於今年第一季實施先進科技公司上市制度，拓寬發行人上市渠道。在詳細考慮市場有關中小型和初創企業融資的意見後，港交所亦將於今年內就GEM提出具體改革建議，並諮詢持份者。

 

　　他指出，港交所將與證監會探討進一步優化上市規則，平衡市場發展與監管需求，包括發行人回購股票後的相關安排。若建議獲市場支持，政府將對《公司條例》作出修改。

 

　　他提及，港交所亦將探討一系列優化交易機制的建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排、檢視自行成交防範功能及相關限制，以便利投資者交易和配合市場發展趨勢。

 

(iStock)

 

檢視代幣化債券發展潛力和前景 研究政策措施

 

　　他表示，政府剛於上星期首次發行一年期的代幣化綠色債券，以代幣化技術執行相關發債流程，包括利息支付、二手交易和到期贖回等。這次試點發行以機構投資者為對象，探討香港現行法規和金融基礎設施如何兼容代幣化發行。當局會總結經驗，檢視代幣化債券發行在香港的發展潛力和前景，研究政策措施，推動代幣化技術在香港資本市場的更廣泛應用。

 

　　陳茂波提到，去年海南省人民政府及深圳市人民政府分別在香港發行總值各50億元人民幣的離岸人民幣債券；今年1月，政府再次在「政府綠色債券計劃」下發行人民幣債券，並因應投資者的需求，將發行額倍增至100億元人民幣，內地和海外金融機構反應熱烈。政府會繼續推動更多內地各級政府、海內外公私營機構到香港發行離岸人民幣債券。

 

撰文：經濟通採訪組

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