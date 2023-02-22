【預算案】不撤樓市辣招 調低印花稅助首置買家

財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，目前的各項住宅物業需求管理措施（即所謂「辣招」）維持不變。

(Tim攝)

他指出，去年購置住宅物業人士當中，超過九成屬首次置業。考慮到買賣或轉讓住宅及非住宅物業須繳付的從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，自2010年都未有調整，決定對此作出調整，主要目的是減輕一般家庭首次置業的負擔，特別是中小單位，詳情可參考預算案補編。有關調整將按今日在憲報刊發的《公共收入保障令》即日生效，預計這項措施將會令3.7萬名買家受惠，政府每年因而少收約19億元。

賣地涉12幅住宅地 全年潛在土地建逾2萬伙

他表示，2023／24年度賣地計劃共有12幅住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約20550個單位，較《長遠房屋策略》的12900個單位年度估算需求高出約60%。

此外，賣地計劃共有3幅商業用地及3幅工業用地，提供約20萬平方米商業樓面面積和17萬平方米工業樓面面積。

未來5年提供可建不少於7.2萬伙私營房屋

陳茂波表示，未來5年，政府會通過賣地計劃及鐵路物業項目，向市場提供可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地，規模較上一個5年期增加近一倍。當中近六成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區；另外四成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目，還未計入市區重建局及其他私人發展項目的供應。

5年內私人住宅每年平均落成量逾1.9萬伙

他估計由今年起計的5年內，私人住宅單位每年平均落成量超過1.9萬個。截至2022年年底，未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應量維持在較高水平，約為10.5萬個單位。

陳茂波表示，政府正在制訂「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」政策框架，計劃今年稍後時間公布(Henry攝)





未來兩年料有1.4萬個過渡性房屋單位落成啟用

陳茂波表示，截至2022年年底，約7000個過渡性房屋單位已投入服務，預計未來兩年另外有約1.4萬個單位相繼落成啟用。

他又提到，在2022年《施政報告》提出的「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，鼓勵發展商興建資助出售單位，以指定市價折扣率售予合資格人士，政府正在制訂先導計劃的政策框架，並計劃在今年稍後時間公布。

撰文：經濟通採訪組

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