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【轉出奇跡】新東方在綫去年爆升逾20倍神話未幻滅？

22/02/2023

　　新東方在綫(01797)可謂去年下半年的「奇蹟股」，一度因為教育雙減政策而遭受沽壓，股價曾跌至個位數，不料在瀕死邊緣出現轉機，開拓直播帶貨業務，帶動股價「火箭式」大爆發。雖則成功轉型，但新東方在綫2023年能否再現爆升場面？

 


(網上截圖)

 

雙減政策打擊甚大


　　新東方在綫於2019年3月在港上市，主要在內地提供線上教育服務，在線教育課程包括大學教育、K-12教育及學前教育。2018至2019年度，集團營業額增長41.3%至9.19億元人幣，但業績由盈轉虧，錄得股東應佔虧損3977萬元人幣，經營狀況未算理想。


　　內地前年實行「雙減」政策，教育股首當其衝，新東方在綫受到極大打擊。公司2020至2021年度的營業額上升31.3%至14.19億元人幣，股東應佔虧損更擴大1.2倍至16.58億元，在學前教育及大學教育的業務營業額跌幅驚人。股價亦遭到重挫，由前年1月高位30.05元跌至8月低位3.71元，累計跌逾87.8%，去年5月12日更見過2.84元的上市新低。


直播帶貨轉型成功


　　既然教育業務長期低迷，新東方在綫主席俞敏洪決定另闢新路，在直播帶貨中尋求突破。


　　他先成立直播帶貨平台「東方甄選」，由英文老師用中英文雙語講解產品，用「邊教學邊帶貨」方式直播，讓觀眾在直播帶貨期間學英語，吸引大量粉絲，幾個月後在社交網絡上爆紅。


　　之後，他成立「新東方直播間」，以推廣教育產品，包括圖書、智能軟硬件學習設備、和學習相關的文教用品等，同樣引起極大迴響。

 

新東方在綫受惠轉型帶貨直播，股價在今年1月下旬高見75.55元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中期業績轉虧為盈


　　這次自我轉型令新東方在綫逃出生天。截至2022年11月止6個月，集團持續經營業務之營業額增長5.9倍至20.8億元人幣，業績轉虧為盈，錄得股東應佔溢利5.85億元。當中，自營產品及直播電商的營業額及毛利分別錄得17.66億及7.5億元，情況已較之前大為改善。


　　新東方在綫股價自此與「東方甄選」成立的粉絲數目一樣，突然大爆發。股價在去年6月單月由3.7元升至18.84元，累積近4.1倍升幅。之後股價拾級而上，去年6月至今年1月期間的8個月，有7個月以升市告終，以6月低位3.58元至1月高位75.55元計，有達20.1倍升幅。


兩名高層減持股份


　　起死回生的新東方在綫，股價達至前所未見的強勢，集團亦宣布將會由「新東方在綫」直接改名做「東方甄選」。不過，這段璀璨的煙花綻放後，新東方在綫管理層及股東開始著手減持。


　　據港交所權益披露資料，今年2月7日，新東方在綫行政總裁孫東旭以55.61元均價出售193萬股，套現1.07億港元，持股從1.57%降至1.38%。翌日，孫東旭再以56.94元均價出售193萬股，套現1.1億港元，持股從1.37%降至1.18%。此外，新東方在綫執行董事兼CFO尹強於2月9日減持100萬股公司股份，套現約6159萬元，持股比例減至0.4%。


　　兩名高層在股價高位減持股份，引起市場極大反彈，新東方在綫亦開始回軟，2月2日至2月7日連跌4日，累計跌逾14%，2月13日更裂口下跌15%，期後走勢都較疲弱。


100天線為最後防線


　　股東毫無徵兆的減持舉動，已引起市場恐慌拋售。另一點值得留意，新東方在綫在去年下半年爆升期間，市值一度膨脹至623億元，遠高於母公司新東方(09901)的64億美元市值，市盈率更高達96倍，以一間只是做直播帶貨的公司而言，估值高得不合理。


　　更何況，今次升勢某程度上是因為市場對公司業務的憧憬，投機性炒高。近期在直播帶貨方面再無新突破，更多次傳出當紅主播董宇輝離開東方甄選。面對主播流失、競爭對手增加、業務缺乏增長動力等潛在風險，疊加高層減持股份的不利因素，新東方在綫股價大幅回調不無道理。


　　按照目前股價走勢，新東方在綫或會繼續調整，因為自1月30日裂口下跌10%後，股價一直未能收高於10天線，而目前10及20天線繼續向下發展，股價後市不容樂觀。


　　投資者短期宜留意股價能否守得住100天線，事關股價自去年6月爆升以來，從未試過失守100天線，該移動平均線目前亦處於去年12月9日的上升浪頂位。此位一旦失守，股價或會進一步跌至37元水平，持貨者屆時應盡快離場。

 

撰文: 經濟通通訊社記者  余穎恒

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