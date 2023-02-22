【預算迴響】梁志堅：調整從價印花稅階刺激作用不大 促全面撤辣

港府發表新一份《財政預算案》，維持樓市辣招不變，但即日起上調住宅及非住宅物業繳付的從價印花稅（第二標準稅率）的稅階。最低徵稅水平由不超過200萬元，上調至不超過300萬元，其後各級稅階上調1.5倍；稅率維持不變。地產建設商會執委會主席梁志堅認為，措施只局限於減輕購買一個樓價範圍內的上車盤負擔，對整體樓市交投刺激作用不大，反而全面撤辣，對交投量的刺激作用更大，可以增加庫房收入。

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預算案指，下年度賣地計劃共有12幅住宅用地。身兼會德豐地產主席的梁志堅表示，未來會繼續按照市價投地，但近期多幅地皮接連流標，反映政府仍期望於目前市況下，以高地價批出官地，底價與市況存在落差，目前利率環境高企，加上通脹等，都會影響發展商利潤，成為投地出價的考慮因素，期望政府批地時可以了解發展商的著眼點。



梁志堅認為，香港與內地通關有助經濟和樓市，但需求可能要6至7個月才回穩，預期本港樓價將逐步上升，接近今年底時有望反彈8%至10%，但未能修復去年失地。

撰文：經濟通採訪組

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