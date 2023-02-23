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【網民熱話】港交所研究8號波開市　加強金融中心地位 網民：立法叫銀行打風開門囉！

23/02/2023

　　財政司長陳茂波剛剛發表新一份《財政預算案》，當中談及優化交易機制，其中包括在風球及惡劣天氣下繼續運作。業內人士意見出現分野，支持一方指惡劣天氣令市場交易停止，損失極大；反對一方指，單單港交所維持服務並不足夠，證券商及銀行如果未能配合，開市亦意義不大。


　　有網民表示，香港人條命簡直「賤過地底泥」，係危險情況下都要繼續上班，假如發生意外的話，保險亦未必肯保；而運輸交通、午膳亦未必能配合，不如直接立法全港在黑雨和8號波繼續返工：


「應該立法24小時開市」


「銀行運輸一齊照返工囉」


「保險包唔包？」


「諗無問題架，要求保險包埋上班途中囉，反正要行嘅話邊個反對都會行」


「一年都係得兩三次停工咋喎」


「都好嘅天文台無咁大壓力」


「立法要銀行開門，員工要返工囉」


「一年有幾多日8號風球，喺到嘥時間諗呢啲嘢」


「幫你諗埋，唔掛8號同黑雨，搞掂～」


「應該立法一星期開市7日」


「照咁推算，公眾假期都唔好休市啦，復活節、聖誕節、中國無休市，理應都要開市；而勞動節、國慶，外國無休市，都應該要開市。」


　　根據港交所目前指引，天文台發出颱風信號/ 黑色暴雨警告之後，如早上7時前解除，交易如常進行；如早上7時至9時期間解除除，則在警告解除後兩小時恢復交易；如在9時至11時期間解除，上午交易取消，下午交易入場；如在12時後才解除信號或警告，則全日交易取消。


　　唔知你又點睇呢？

#經濟通 #ETNET #港交所 #八號颱風 #黑雨 #交易 #開市

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