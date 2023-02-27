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《午市前瞻》恒指料短期調整完結 海底撈回落至50天線值博

27/02/2023

　　美國通脹數據高居不下，令投資者相信聯儲局仍會繼續激進緊縮政策，軟著陸希望變渺茫，美股三大指數上周五齊跌，道指挫336點，港股下跌，恒生指數半日收報19860，跌149點或0.75%，主板成交628.91億元。恒生中國企業指數報6649，跌54點或0.81%。恒生科技指數報3963，跌47點或1.17%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報347.8元，跌1.6元或0.46%，成交46.23億元；阿里巴巴-SW收報89.8元，跌0.25元或0.28%，成交43.88億元；美團收報135.8元，升1.4元或1.04%，成交21.31億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(海底撈網頁截圖)

 

張智威：調整浪完可留意內房、基建及水泥


　　恒指今早終於失守20000大關，開報19821，但隨後即有資金流入撐升大市，迅即重上20000，並於該水平爭持。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，今日為恒指期結日，今日開市早段跌穿兩萬後即有資金流入，可見有部分大戶有一定守住兩萬的決心。


　　張智威指，未來一兩日恒指或有機會於20000以下徘徊，但整體看好3月港股表現，因為大市已跌足整個2月，以黃金比例計算跌幅亦已達0.618，認為短期升浪調整快將完結，可以開始準備入市。他提到，3月主要觀望兩會開幕，憧憬有振興經濟措施出台，可多留意內房、基建及水泥等板塊。


九毛九跟升至50天線有阻力


　　海底撈(06862)發盈喜，料去年全年扭虧為盈，轉賺最少13億人民幣，2021年度虧損約41.6億人民幣，股價今早最多爆升超過20%。張智威指市場並非無預期海底撈轉賺，只看何時出現消息，目前虧轉盈正是受惠於復常。他指，目前海底撈非常強勢，今早開市價已突破50天線，但現時升幅較大，建議回落至50天線約21元會較為值博，上望1月高位24.7元。


　　另一火鍋股九毛九(09922)亦受惠跟升，張智威指若海底撈持續升勢，九毛九表現亦未必太差，加上目前股價較為落後，現時有一定值博率。但九毛九則公布盈警料去年全年少賺逾86%，故認為只能短炒，目標上望50天線20.3元水平。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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