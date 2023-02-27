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史秀美：期待初創公司推更多AI服務及產品　令本港成為智慧城市

27/02/2023

　　本港具領導地位的財經資訊平台——經濟通（ET Net）與數碼港連續第二年舉辦「智慧生活夥伴大獎」，於周一（27日）舉行頒獎典禮，共頒發66個獎項。

 

經濟日報集團(00423)董事總經理兼經濟通董事總經理史秀美（左四）


　　經濟日報集團(00423)董事總經理兼經濟通董事總經理史秀美致辭時，提及近期掀起熱潮的聊天AI chatGBT，以及美國科技公司推出的全球第一個AI律師，對於還會有多少可用於智慧城市和智慧生活的AI科技，表示拭目以待。她又期待初創公司未來有更多靈感，推出不同服務，亦鼓勵得獎企業繼續突破，推出更多「一炮而紅」的產品及服務，令香港成為更有智慧、更可持續發展的城市。


數碼港：政府撥款培養推動智慧生活創科公司

 

數碼港行政總裁任景信（右）


　　數碼港行政總裁任景信致辭時表示，智慧生活是智慧城市最「落地」的體現，包括衣食住行，使用者涵蓋老、中、青，希望市民感受到智慧城市帶來最貼身的應用，獎項令很多創科公司得到鼓勵。他又感謝財政預算案中，政府撥款培養推動智慧生活的創科公司，以及支援中小微企善用創科、數碼轉型，讓市場上出現需求的同時，又有更多好的應用供應。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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