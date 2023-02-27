陳百里：可持續發展理念融入政策中 鼓勵企業引入智慧城市等元素

商務及經濟發展局副局長陳百里出席「智慧生活夥伴大獎」頒獎禮致辭時表示，可持續發展在香港最難是要改變市民觀念，市民需將目光放長遠；香港作為國際大都會，歡迎世界各地投資者，但同時亦不可只著眼經濟，各方面如文化旅遊、教育保育等亦需可持續發展，特區政府也嘗試將理念推入政策中，作任何舉措前都要考慮對環境的影響、解決方案，將影響減至最低。

商務及經濟發展局副局長陳百里



政府已推出2050年碳中和目標，各政策局也推出藍圖及相關工作，有關舉措有助達致目標。綠色債券方面，陳百里表示，認購情況理想，海外認購更超額，顯示海外投資者有信心，債券支持政策有更多資源支援可持續發展相關建設。三年多疫情令全球經濟及企業大洗牌，他鼓勵企業引入智慧城市、智慧生活元素，有望吸引投資者投者。

鄧淑明：資訊及通訊科技可改善及緩和人口老化衝擊

智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明（中）



智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明致辭時感謝得獎企業不忘初心，就智慧城市及智慧生活研發服務，希望得獎企業為香港的國際創科中心打下基礎。她指出，今年頒獎禮主題加入元宇宙元素，元宇宙作為媒介有助市民體現想像中的生活，打破現實。她又提到資訊及通訊科技可改善及緩和人口老化帶來衝擊。

撰文：經濟通採訪組