  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》恒指兩萬點下宜分注部署 莎莎恢復速度難敵成本急增

28/02/2023

　　恒生指數半日收報20025，升82點或0.41%，主板成交596.77億元。恒生中國企業指數報6663，跌6點或0.1%。恒生科技指數報3967，跌22點或0.56%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報352.2元，升2.8元或0.8%，成交34.5億元；阿里巴巴-SW收報88.05元，跌1.35元或1.51%，成交26.5億元；美團收報137.1元，升0.9元或0.66%，成交17.3億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(莎莎國際網頁截圖)

 


曾永堅：恒指短期兩萬點上下400點波動


　　恒指昨日跌穿兩萬點後，今日繼續於兩萬點膠著。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，港股短期仍未擺脫弱勢，以經驗而言，恒指須企穩250天線約5至10個交易日，才能正式判斷為喘穩，故預期未來一至兩星期恒指將於20000點上下，即介乎19600至20400遊走，期間將尋找穩定支持。


　　曾永堅指，早前市場受美國聯儲局再度放鷹，以及氣球事件引發中美關係緊張，加劇大市回吐，但踏入業績期，近日上市公司公布的業績普遍符合甚至優於市場預期，同時兩會臨近，令市場對於企業盈利恢復進度趨向樂觀，加上港股估值回落，將有利催化中長線資金入市。他建議，手持較多資金的投資者可於20000點以下分階段，進行6至12個月的中長線投資部署。


莎莎租金、薪酬等營運開支將上升


　　政府剛剛宣布將於明日3月1日解除口罩令，意味所有防疫措施都全面取消。不過曾永堅指出，此一消息已早為市場所預期，相關因素亦已反映股價之中，故今早個別本地零售股升幅並不明顥。本地零售股之一的莎莎(00178)，儘管受惠於通關復常概念，但曾永堅關注零售股將面對門市租金、薪酬等營運成本上升，復常帶來的盈利增長速度未必抵銷得到開支上升速度。再加上網購盛行，莎莎面臨巨大競爭壓力，看淡股價將要反覆回落。


科技探索有優勢惟須突破業務限制


　　至於網購概念股科技探索(01137)，今日最多曾升超過22%。曾永堅指，消費者未來將更加趨向網上購物，日用品至非必需品都有轉為網購趨勢，早年疫情亦為網購平台打下更強基礎，市場對網購概念股前景必然比實體店股份有更大期望。但針對科技探索，曾永堅認為HKTVmall市場侷限於香港，股份預期市盈率亦接近26倍，若要求更高估值，公司或須在業務或銷售對象上有進一步突破。 

 

港府宣布明天撤銷口罩令，莎莎國際一度逾6%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

香港科技探索今早最多勁升逾22%，並創今年以來新高。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

92.950

異動股

03690

美團－Ｗ

137.100

異動股

01357

美圖公司

3.120

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 92.950
  • 03690 美團－Ｗ
  • 137.100
  • 01357 美圖公司
  • 3.120
  • 06169 宇華教育
  • 1.360
  • 00763 中興通訊
  • 23.650
股份推介
  • 00763 中興通訊
  • 23.650
  • 目標︰$24.20
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.050
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 52.750
  • 目標︰$70.00
  • 00522 ASMPT
  • 67.650
  • 目標︰$73.30
  • 00992 聯想集團
  • 7.150
  • 目標︰$9.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.050
  • 00700 騰訊控股
  • 352.200
  • 00388 香港交易所
  • 314.400
  • 00005 滙豐控股
  • 59.950
  • 00941 中國移動
  • 58.650
報章貼士
  • 00728 中國電信
  • 3.960
  • 目標︰$3.35
  • 09896 名創優品
  • 33.500
  • 目標︰$40.00
  • 01066 威高股份
  • 12.920
  • 目標︰$14.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/02/2023 10:00  【香港要聞】盧寵茂料撤銷口罩令後感染個案會上升，但持續期短暫

28/02/2023 09:37  【香港要聞】李家超:明日起取消口罩令，包括室內和室外

28/02/2023 09:56  【大國博弈】據報拜登最快下月設對華投資限制，惟力度遠小於預期

28/02/2023 09:24  恒指高開76點報20020，百度升2%，招行跌2.3%

28/02/2023 08:32  【國際要聞】英國和歐盟同意修訂《北愛議定書》，仍有待國會通過

28/02/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６０﹒４９億元，買騰訊沽比亞迪

28/02/2023 08:25  【大行炒Ｄ乜】大摩、高盛跟電訊股，中電去年盈利跌，花旗升目標

24/02/2023 17:45  《嚟緊炒Ｄ乜》百威亞太下周派成績表，中線睇３１﹒９９銀

28/02/2023 11:52  《財資快訊》美電升報７﹒８４７７，隔夜拆息升至３﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【績後部署】信義光能腳騰騰　績後狂跌好頭痕！硅價回調望翻身
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大摩、高盛點評電訊三寶　最睇好邊隻？一click就知道
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：歐洲對俄制裁的新尷尬（有片）
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

為4月開騷增肥失敗 趙學而︰想有肉嘅地方就無
人氣文章

時事要聞

警打擊行乞拘9人 7人持雙程證
人氣文章

時事要聞

頭顱湯煲內尋回 蔡天鳳疑頭部重創致命 前夫及父兄被控謀殺
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

鑽石是世界上最硬的礦物，在佩戴時會否碰崩？Indented Natural與缺口點分？六爪設計比四爪好？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

旅行景點與美食的Pairing：穿插京都古城的大街小巷，逛古著店再嘗轉角處的咖啡、拉麵、懷石料理！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

交友Apps的世界：說好了是逢場作戲，為何最後「沉船」收場？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
港大研發納米藥輸送系統！安全有效治療肥胖、心血管病，可以將脂肪轉為好脂肪？
人氣文章
消委會｜實測8款家用紅外線治療燈！邊款照射面積最大？最平？方便收藏？一文睇晒紅外線治療燈使用貼士＋6大FAQ！
人氣文章
支援認知障礙症長者！如何克服對「忘記」的恐懼？「懷緬治療」是甚麼？助尋生活回憶、肯定人生價值？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2023 12:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2023 12:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2023 12:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/02/2023 12:11
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/02/2023
【績後部署】信義光能腳騰騰　績後狂跌好頭痕！硅價回調望翻身
人氣文章國際動態28/02/2023
馬斯克重奪全球首富地位，正全力籌措AI機械人研發
人氣文章大行報告28/02/2023
【大行炒D乜】大摩、高盛點評電訊三寶　最睇好邊隻？一click就知道
人氣文章專訪28/02/2023
【專訪】陶冬：歐洲對俄制裁的新尷尬（有片）
人氣文章國際動態28/02/2023
加拿大以國安為由，禁止在政府設備使用TikTok
人氣文章香港要聞28/02/2023
李家超:明日起取消口罩令，包括室內和室外
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金