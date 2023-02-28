施永青:樓市反彈屬技術性調整，今年經濟增速或未能達5%

中原集團創辦人兼主席施永青出席東亞銀行「2023年經濟及市場展望」研討會時表示，對香港樓市有擔憂，認為寫字樓受壓最大，現在不是入市好時機，但舖位表現較好，價位未到高鋒。



他指出，香港人口流失，對房地產需求造成壓力；現在各國互相限制，香港作為外向型經濟，資金、貨物、人才往來受制，令香港發揮的空間減少，影響香港整體價值；新一代「搏殺」程度、發奮圖強積極性亦不如上一代，影響香港表現。



*樓市反彈屬技術性調整*



他又表示，香港與中國內地通關後，為香港房地產市場帶來資金，樓市亦較之前低位反彈5%，但屬技術性調整，能否繼續升要視乎金融、專業服務、進出口表現。他又擔憂今年香港經濟是否能增長5%，認為政府預測太樂觀。他認為，港府在人才問題上反應慢，需增加人口才會有人才。



利好因素方面，他認為香港房地產對內地仍有吸引力，因香港樓市安全性、透明度高、外匯流通，只要中港資金開放，內地人有機會都樂意來港買樓，而中國經濟恢復有動力，將有助香港維持經濟增長。

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