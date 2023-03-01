《午市前瞻》恒指企穩十天線為重要指標 太航短線目標3.3元

恒生指數半日收報20451，升666點或3.37%，主板成交775.23億元。恒生中國企業指數報6841，升260點或3.96%。恒生科技指數報4122，升197點或5.04%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報363.2元，升19.6元或5.7%，成交66.65億元；阿里巴巴-SW收報90.9元，升4.4元或5.09%，成交32.43億元；美團收報141.4元，升5.3元或3.89%，成交21.87億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(太平洋航運網頁截圖)





溫鋼城：內地經濟數據料好轉



恒指今日高開64點，報19849。早段科技股表現較佳，騰訊曾升逾5%，阿里巴巴、京東(09618)曾升逾4%。美團亦曾升逾3%，汽車、餐飲及內房板塊同樣造好，帶動恒指很快重上兩萬關，更一度升逾660點，直逼10天線。



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，內地2月官方製造業採購經理指數反映製造業進一步擴張，經濟數據強勁，是提振市場氣氛的其中一個因素。他預期隨著疫後復常，服務業及製造業加快復甦，加上兩會的政策憧憬，內地接下來的經濟數據會愈來愈好，對港股有一定幫助。



事實上，恒指自1月份高位22700持續回調，上日低見19783，已累跌2917點，上日的9日RSI更跌至22，意味已接近嚴重超賣。溫鋼城估計，恒指短線若可重新企穩在10天線上，而北水流入情況改善，有望向上衝破20天線，收復2月龐大的跌幅。



太航失守50天線離場



太平洋航運(02343)今日在航運股之中升幅較顯著，股價曾漲逾10%。公司上周公布去年全年業績，純利7.02億美元，按年跌16.92%，每股基本盈利13.93美仙；派發末期基本股息每股17港仙及額外末期特別股息每股9港仙，全年派息78港仙，按年增5.4%。



溫鋼城表示，太平洋航運近期走勢強勁，與波羅的海乾散貨指數回升有關，疊加純利倒退卻按年增加派息的因素，刺激股價持續向上。不過，他提到航運股由2021年疫情爆發時期的升幅過大，目前反彈並不代表行業前景已經好轉，加上今明年的盈利預測不太可觀，建議投資者部署航運股時須審慎。



部署方面，溫鋼城指太平洋航運仍企穩在10及20天線之上，短線走勢仍強。他建議持貨者特別留意2.8元水平，因為該位為10、20及250天線的匯聚點，失守此位可考慮減五成倉位，50天線都守不住就止蝕離場，目標3.3元。



太航去年全年純利倒退但派息共26仙，股價今早曾漲逾10%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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