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電訊三寶質優兼熱炒數字經濟概念　齊獲大行祝福股價再闖高點揀好？

01/03/2023

　　中資電訊股一向以業務增長穩定、派高息為市場所喜愛，近日就再獲高盛及大摩齊唱好，再加上內地近日發布《數字中國建設整體布局規劃》，特別指出「加快5G網絡與千兆光網協同建設」，有分析指政策利好三大電訊商。有數字經濟這個新主題炒作，三大電訊股近兩日股價隨即再現突破，其中中電信(00728)今日(1日)曾再飆近一成，中聯通(00762)亦升逾半成，中移動(00941)則升3%，可選買哪一隻呢？

 

(資料圖片)

 

數字中國建設整體布局規劃出台　提出加快5G發展

 

　　中共中央、國務院近日印發《數字中國建設整體布局規劃》，提出要做強做優做大數字經濟，研究制定推動數字產業高質量發展的措施，打造具有國際競爭力的數字產業集群。推動數字技術和實體經濟深度融合，在農業、工業、金融、教育、醫療等重點領域加快數字技術創新應用。支持數字企業發展壯大，健全大中小企業融通創新工作機制。


　　規劃又提出，要加快5G網路與千兆光網協同建設，深入推進IPv6規模部署和應用，推進移動物聯網全面發展。系統優化算力基礎設施布局，促進東西部算力高效互補和協同聯動，引導通用數據中心、超算中心、智能計算中心等合理梯次布局。整體提升應用基礎設施水平，加強傳統基礎設施數字化、智能化改造。到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展；到2035年，數字化發展水平進入世界前列。

 

高盛：收入增長穩定雲業務成增長動力　料今年續增派息

 

　　高盛發表報告指，三大中資電訊商中移動、中電信及聯通將於3月8日起陸續公布去年下半年業績，預期收入均按年穩定增長7%至8%，EBITDA增長6%至8%，純利跌9%至增長25%，主要因為個別非經營項目和每間公司的具體費率。單計去年第四季，預期整體收入增長保持穩定，但由於疫情防控措施及去年底染疫個案激增，可能令部分對企業或政府的項目延遲。估計三大電訊商的企業業務將成為未來幾年的主要增長動力，尤其是雲業務，因為在國家政策推動下，政府與國企的需求不斷增長，目前料今年雲業務收入增長50%至60%。另鑑於5G網路建設的負擔較低，預計整體資本開支壓力下降，相信更多的資本開支將分配給數據中心和電腦網路基礎設施，以支持雲業務增長。

 

　　另高盛料三大電訊商今年將繼續增加派息，中移動及中電信此前已宣布目標至2024年將派息率提高至70%以上，雖然聯通未有具體說明未來幾年派息率目標，但管理層透露派息率呈上升趨勢。考慮中電信略高的雲收入以反映企業部門更強勁的需求前景，對其今明兩年收入預測各上調1%，純利預測上調1%至2%，目標價由4.2元升至4.6元，另上調聯通去年純利預測8%，今明兩年亦上調2%至4%，目標價由6.7元升至6.9元，均維持「買入」評級。中移動去年純利預測亦上調3%，目標價由64元微降至63.6元，評級「中性」。

 

大摩：料收入純利派息皆有增長　未來60日股價將升


　　摩根士利丹則預料，中電信去年第四季服務收入按年升6.4%、全年純利升11.9%，今年服務收入增長達7.6%、純利增長達11.6%，並料其現金流維持健康水平，派息比率有望上行，今年股息按年增長料達22%，股息率或達7厘，予目標價5元，評級「增持」。至於中移動，預料其去年第四季服務收入按年升7.4%，去年純利按年升10%，今年服務收入增長達7%、純利增長達8.4%，並料其自由現金流表現健康及有更高派息比率，料今年股息按年增長17%，予目標價為70元，維持「增持」評級。料中電信及中移動強勁增長勢頭會持續至今年，主要受惠5G每用戶每月收入(ARPU)穩定上升，以及工業網際網路業務表現強勁，接下來公布的上季業績及管理層今年指引是關鍵催化劑。


　　另大摩預期聯通去年第四季業績將表現穩固，服務收入料按年增長8.1%，去年全年純利料增長14.2%，而今年增長將保持韌性，預測今年服務收入增長7.9%，淨利潤增長13.2%，自由現金流趨向更健康水平，有助推動股東回報改善。今年股息按年增長16%，股息回報可達6厘，加上市盈率水平具吸引力，予「增持」評級，目標價7元。三隻股份股價料在未來60日內有超過80%機率會上升。

 

熊麗萍：中電信非傳統電訊業務發展較快　3.8元可吼


　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍亦看好三大中資電訊股今年表現，但選股有優次。她於今日《開市Good Morning》節目指，雖然中移動規模最大，但中電信在非傳統電訊業務發展較快，尤其在雲業務搶佔市場較成功，之前又破天荒派中期息。其實幾隻電訊股都派高息，但中移動股價沒怎麼調整，息率約7、8厘，中電信股價若在4元以下，息率逾8厘，可列為首選，其次為中移動，而中聯通官理層對派息就沒中移動及中電信說得那麼確定。股價方面，中移動升得較慢，但股價較穩定，就算有調整幅度也有限，中電信及中聯通由高位調整下來隨時達一成，不過每次上破高位都先有調整，中電信約3.8元可吼，4元以上勿高追，因電訊股相關消息很多，且有太多人推介，隨時有人反手做淡。

 

　　中電信今日收市升6.91%報4.18元，最多升9.46%高見4.28元，成交14.53億元；聯通升6.12%報6.07元，最多升8.04%高見6.18元，成交6.59億元；中移動升3.06%報60.6元，成交31.42億元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

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