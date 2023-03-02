【虛幣世界】幣安穩定流出60億美元，加密貨幣走勢平穩

據網上數據顯示，自美國監管機構打擊穩定幣發行之後，幣安的BUSD穩定已經流出約60億美元的外流情況。



發行BUSD的PAXOS信託公司於上月表示，美國證券交易委員會（SEC）已通知公司，應該將產品註冊為證券並正在考慮對自家平台採取行動；另外，紐約州金融服務管理局（NYDFS）已命令Paxos 停止鑄造代幣。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報23657.94元(美元．下同)，升0.12%(24小時比較．下同)；以太幣現報1664.43元，跌0.05%；艾達幣報0.3594元，跌0.20%；瑞波幣報0.3833元，跌0.08%。



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