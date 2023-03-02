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《午市前瞻》恒指兩萬一阻力大 創科雖釋除投資者疑慮惟前景黯淡

02/03/2023

　　恒生指數半日收報20536，跌83點或0.4%，主板成交619.26億元。恒生中國企業指數報6896，跌17點或0.26%。恒生科技指數報4141，跌44點或1.06%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及中國移動(00941);阿里巴巴-SW收報88.5元，跌3.4元或3.7%，成交37.17億元;騰訊控股收報365.8元，跌3元或0.81%，成交31.42億元;中國移動收報61.85元，升1.25元或2.06%，成交15.68億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及中國移動。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團(03690);美團收報141.3元，跌1.5元或1.05%，成交12.37億元。

 

(創科集團網頁截圖)

 

聶振邦：今日20400關鍵


　　恒指昨日突飆逾800點重上10天線，今日回吐，最多曾跌近300點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，目前恒指僅升越10天線數十點，認為暫時參考性並不大，相對再向上望的20天線及50天線會有更大參考價值。他指，即市觀望20400的支持力度，若今日失守20400，恒指或要再度下試20400大關。未來須觀望2月份美國通脹數據，但恒指最多升至21000亦會有阻力，現水平計上升幅度並不大。


創科獲大行護航惟受累美國住屋銷售差


　　創科(00669)公布業績，去年純利10.77億美元，按年跌2%，毛利率連續第十四年錄得增長，上升54個基點至39.3%。創科解釋，主要受惠於各項改善因素推動，包括MILWAUKEE的增長、售後電池業務取得成功，新產品利潤率持續增長及生產效率，足以彌補集團期內減少生產以降低庫存，對消費者業務所造成的利潤壓力。


　　針對早前的沽空報告，聶振邦表示已有多間大行護航，指創科的會計入帳按常規而做，並沒有出現特別狀況，加上公布業績前已刊登數據逐一反駁沽空報告，釋除投資者疑慮，給予市場信心。但他提到，創科主要受美國經濟表現影響，但目前美國經濟前景向淡，令市場對創科亦有一定戒心，且業績屬於滯後數據，未能反映前景狀況。他預期股價於75元有支持，但最多只能上望85至88元。 

 

創科去年毛利增54基點，股價早段曾漲5%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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