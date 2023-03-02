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【領展供股】十大行持倉逾85% 全數供股要出資近160億元

02/03/2023

　　領展(00823)供股之供股權於本月9日至16日買賣，若投資者無意參與供股，可於期間將供股權沽出。當然，前提是領展股價要高於44.2元，供股權才有價值，否則，會變得一文不值。

 

匯豐銀行持股47.1%，若按比例供股，約需出資88.4億元。(網上截圖)

 

匯豐持倉近五成，供股出資88.4億

 

　　領展於2005年11月25日上市，上市價10.3元，供股前，發行股數約25.54億股。十大行持股已超過85%，其中，匯豐銀行持股47.1%，持股數目10.02億股，當中包括散戶及大戶，若按比例供股，約佔2億股，大約需要出資88.4億元。

 

　　另外，摩根大通持股12.39%，持股數目2.64億股，客戶包括基金及機構投資者，若按比例供股，約佔5280萬股，大約需要出資23.34億元；花旗銀行持股10.73%，持股數目2.28億股，當中包括散戶及大戶，若按比例供股，約佔4560萬股，大約需要出資20.16億元。

 

　　其餘還包括渣打集團持倉3.78%，持股數目8049萬股；中銀香港(02388)持倉3.75%，持股數目7983萬股；恒生證券持倉2.36%，持股數目5022萬股；法巴BNP持倉1.9%，持股數目4047萬股；瑞銀持倉1.07%，持股數目約2283萬股；工商銀行(01398)持倉1.04%，持股數目約2216萬股；恒生銀行(00011)持倉0.98%，持股數目約2094萬股。

 

　　領展為房地產投資信託基金，主要投資於香港、北京及上海等地的零售商鋪、街市、停車場及辦公室物業組合等非住宅用途物業類別(酒店及服務式住宅除外)，近期，收購新加坡兩項零售資產，拓展版圖至星洲。


　　領匯管理為基金管理人，並按照香港房委會指示，貫徹香港房委會現行政策及慣例，承辦物業管理。其投資策略乃投資於可獲取持續回報的香港零售和停車場物業，並透過資產提升工程，發揮物業的價值。資產提升工程涵蓋硬件配套、商戶組合、顧客服務及推廣活動等多個範疇。

 

領展周線圖。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

可分派收入總額最低90%作派息


　　分派政策方面，領展向基金單位持有人派付金額相等於每個財政年度可分派收入總額100%為股息。無論如何，分派比例不可少於90%。每年分派兩次股息，分別於每年12月及8月支付。

 

　　截至2022年9月底止半年度，領展錄得股東應佔溢利140.17億元，增長1.2倍，營業額增4.6%至60.42億元。期內，集團投資物業公平值變動錄得收益108.53億元，去年同期錄得收益30.65億元；香港零售及辦公室物業營業額增1.9%至37.92億元，佔總營業額62.8%，分部溢利增長2.3%至28.9億元。於2022年9月30日，物業組合的租用率97.5%。

 

　　內地零售、辦公室及物流物業營業額增長3.3%至7.89億元，佔總營業額13.1%，分部溢利減少1.2%至5.65億元；於2022年9月30日，集團之現金及現金等價物為20.97億元，負債總額551億元，負債比率為22.7%。(領展供股系列之六)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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