【虛幣世界】以太幣升級後可提款，料不會造成價格壓力

以太坊的「上海升級」將允許從下個月開始，提取之前鎖定的約290億美元的以太幣 (ETH)，分析師預計，造成重大拋售壓力並使以太幣價格暴跌的情況不大機會出現，因資金流出量將沒有市場預測的那麼多。



加密市場熱切期待上海技術升級，這是自去年合併以來，於今年4月進行的下一個重大發展，自2020年12月開始在以太坊的權益證明信標鏈上進行質押以來，這將允許投資者首次從質押中解鎖和提取ETH代幣。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報23406.12元(美元．下同)，跌0.25%(24小時比較．下同)；以太幣現報1643.11元，跌0.29%；艾達幣報0.3481元，跌0.69%；瑞波幣報0.3766元，跌0.16%。



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