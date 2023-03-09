【虛幣世界】比特幣大戶一直上升，小戶則微跌

據外地傳媒報道，比特幣大戶及小戶不停調整當中，其中小戶（持有1000或更多比特幣）一直處於穩定、長期下跌的狀態，自2022年3月的短期峰值2292以來下降了13%至2003；持有超過10000比特幣的大戶數量表現出完全相反的行為，同期增長了34%。



分析指，近年來這些小戶表現出非凡的能力，無論是通過運氣、技能還是兩者的結合，都能在有利的時刻減少比特幣持有量。相比之下，持有超過 2.2 億美元比特幣的大戶則缺乏戰術，這可能是因為它們的規模，限制了他們對不斷變化的市場條件做出快速反應的能力。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報21713.86元(美元．下同)，升0.04%(24小時比較．下同)；以太幣現報1533.89元，升0.10%；艾達幣報0.3165元，跌0.32%；瑞波幣報0.3872，跌0.44%。



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