《午市前瞻》
09/03/2023
(TVB微博網頁截圖)
電視廣播連續五日急升，今早曾高見17.9元。(經濟通HV2報價系統截圖)
撰文: 經濟通通訊社市場組
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09/03/2023
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電視廣播連續五日急升，今早曾高見17.9元。(經濟通HV2報價系統截圖)
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/03/2023 11:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/03/2023 11:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/03/2023 11:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/03/2023 11:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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