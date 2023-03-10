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京東去年扭虧首派末期息　惟百億補貼惹疑慮大行紛降目標　股價插一成係危定係機？

10/03/2023

　　內地電商龍頭京東集團(09618)昨日(9日)港股收市後公布業績，雖然去年扭虧為盈，經調整純利勝預期，且首次派發末期息，但集團暗示早前開展的百億補貼計劃將為恒常措施，績後遭多間大行降目標價，京東美股急跌11%，今日(10日)在港股亦低開近一成，半日插逾一成，為表現最差藍籌。

 

(Shutterstock)

 

去年虧轉賺104億人幣派末期息31美仙　上季經調整純利倍增


　　京東去年純利104億人民幣，2021年度虧損36億人民幣。集團繼去年5月首度派特別息63美仙後，今次再派末期息每股31美仙，股息總額約10億美元。非美國通用會計準則下純利則為282億人民幣，升63.95%，勝預期。收入約1.05萬億人民幣，增加9.9%，其中服務收入1812億人民幣，增加33.3%，商品收入升6.1%。經營利潤197億人民幣，升3.8倍，經營活動現金流量升至578億人民幣，按權益法核算的投資損失降至22億人民幣。

 

　　單計去年第四季，純利30億人民幣，按季跌49%，符合預期，2021年同期虧損52億人民幣；非美國通用會計準則下純利76.5億人民幣，按年升1.15倍，按季跌23.7%，好過預期的55億人民幣；收入按年升7.1%至2954億人民幣，符合預期，其中商品收入2376億人民幣，按年增1.2%，服務收入578億人民幣，增40.3%。

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

京東：冀以天天低價理念帶動日常銷售　續以現金股息回報股東

 

　　集團首席執行官徐雷表示，京東將繼續聚焦降低成本、提高效率和提升用戶體驗。至於對集團早前推出百億補貼計劃，徐雷表示，過去20年來京東的經營策略不變，一直以成本、效率及用戶體驗為核心，其中價格是用戶體驗很重要一環。行業以往集中在大型促銷活動銷售，形成「不促不銷」現象或消費者「不促不買」慣性，百億補貼希望通過調整營銷策略，引導用戶逐步改變購物習慣，以天天低價的經營理念帶動日常銷售。目前補貼活動在拉動老用戶、帶動新用戶的效果上超過預期。

 

　　另對於集團派發末期息，京東首席財務官許冉指，集團繼續以現金股息的形式回報股東，反映健康的盈利能力和資產負債表，以及為股東創造長期價值的信心。集團將繼續探索新的增長機會，同時重視財務紀律和技術驅動的營運效率，為未來的高質量增長奠定堅實基礎。

 

匯證：年初至今收入表現疲弱　目標價降至273元

 

　　匯證發表報告指，京東公布業績後，隔晚美股回調超過10%，而集團年初至今收入表現亦疲弱。由於低盈利類別的戰略調整及宏觀復甦較預期弱，預期京東零售今年第一季零售收入將出現單位數下降。京東業務只會在今年下半年開始逐步改善，因此將其今明兩年總收入假設下調4%，盈利預測則分別調低0.9%及2.4%，港股目標價由320元降至273元，美股則由82美元降至70美元，維持「買入」評級。


　　富瑞指，京東去年第四季收入符合預期，非通用會計準則淨利潤率達2.6%，勝該行及市場預期的1.9%；考慮到不同活動的營銷開支正重新分配，旗下京東零售今年非通用會計準則營運利潤率料按年維持穩定。預料今年首季總收入按年微跌約1%至2380億人民幣，其中京東零售收入按年跌約5%，料3月表現較首兩月好，全年計集團整體淨利潤按年改善，主要因京東物流及新業務基本面改善，將目標價由402元降至358元，維持「買入」評級。

瑞信：利潤率強勁將抵銷收入走弱　百億補貼令短期增長較弱

 

　　瑞信指，京東去年第四季收入符合市場預期，經調整經營溢利較該行預期高約7%。京東收入表現疲弱，但京東零售利潤率穩健，新業務虧損正顯著收窄，京東物流的盈利能力亦繼續改善，預期集團將持續提升利潤率。利潤率強勁將抵銷收入表現走弱，維持今年每股盈利預測不變，但下調2024年每股盈利預測6%。儘管京東的百億補貼活動策略對利潤率的衝擊或較市場憂慮輕微，但短期增長前景料較預期為弱，長期的增長動力依然存在。在中國消費力顯著回升之前，京東仍欠缺獲重估的催化劑，維持「優於大市」評級，目標價339元。

 

　　花旗指，京東3月初推出「百億補貼」頻道，管理層透露補貼計劃是提升用戶體驗的重要方案，新發展戰略下季節性促銷變得常態化，發展成為「天天低價」的方針，又表示將評估補貼效用，並會通過重新分配其他營銷開支來作動態調整，承諾今年營銷總支出與往年不會有太大差距。雖然集團補貼計劃開支或可控，但復甦步伐可見度仍然較低，去年第四季產品銷量低於預期，反映出疫情因素、宏觀經濟疲軟等負面影響，在股東回報提高情況下，經濟疲軟是京東最大增長阻礙，將目標價從96美元降至83美元，維持「買入」評級。

 

大摩：上季利潤率勝預期　料收入下半年明顯復甦


　　摩根士丹利指，京東去年第四季利潤率勝預期，料收入自今年下半年起錄更明顯復甦，其中受更積極家庭收入前景支持，消費情緒料將有改善，且料業務調整帶來的負面影響將會消退，而其100億補貼計劃支出受控，持續提高效率令京東零售利潤率保持穩定。看好集團盈利可見度高、經營效率持續提升及利潤率穩定，惟下調集團2024年非通用會計準則淨利潤預測6%，以反映競爭加劇帶動利潤率預測下調，美股目標價由74美元降至66美元，維持「增持」評級。

 

　　另麥格理將京東目標價由357元降至329元，維持「跑贏大市」評級；大和由330元降至295元，維持「買入」評級；伯恩斯坦由275元降至235元，維持「跑贏大市」評級；高盛則由316元升至323元，維持「買入」評級。

 

溫鋼城：百億補貼或令業績見紅　暫不宜撈底


　　今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指京東業績看來頗佳，上季經調整淨利潤升逾倍，股價之所以急跌很大程度與其百億補貼計劃有關，自從計劃推出就跌多升少。而業績很大程度靠減省開支，但另方面又要使一大筆錢，或代表下季業績可能轉差。至於派末期息31美仙好像不錯，但以昨日美股收市約41美元計不足1厘，買科技股的投資者不會太在意，他們更在意是公司的增長。

 

　　溫鋼城又指，京東百億補貼計劃可能為配合中央政府刺激消費政策，亦因與同業競爭大，而100億數目不小，隨時可令業績見紅，故對其未來業績展望不太樂觀，唯有看看可否藉薄利多銷補救。另外，現時科技股投資氣氛不太好，難免令京東股價受壓，現跌至約160元已跌穿上次低位，未跌到52周低位138元前，先要看能否守住150元，往後縱有反彈，170元料將成短期阻力位置。市場對其百億補貼計劃仍存在很多疑問，暫不宜撈底，亦要留意今日是否大成交下急跌。

 

　　京東半日跌11.77%收報158.2元，成交32.03億元。同系京東物流(02618)去年虧損大為收窄，但上季少賺40%，半日跌6.57%收報13.08元。京東健康(06618)亦跌3.9%報54.25元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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