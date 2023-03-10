【跌市的選擇】業績優於預期花旗看51元 港鐵勝在夠穩定

港鐵(00066)昨日(9日)收市後公布業績，雖然受累新冠疫情，去年經常性業務利潤大跌91%，但物業發展利潤增12%，令去年仍可多賺2.9%，集團指未來一年擬為3個物業發展項目進行招標。至於末期息則按年減12.7%至89仙，全年派息增3.1%，現價周息率仍逾3厘。績後大行指其業績勝預期，花旗指其屬長期防守型股份，提供穩定增長的盈利及派息，予目標價51元。今日(10日)港鐵在恒指急跌下只跌約1%，表現不算太差。

(資料圖片)

去年多賺2.9%派末期息89仙 物業發展利潤逾百億元

港鐵去年純利錄98.27億元，按年增長2.9%，派末期息每股0.89元，按年減12.7%，全年派息1.31元，按年增3.1%。期內收入按年升1.3%至478.12億元。受累新冠疫情及深圳四號線減值撥備9.62億元，經常性業務利潤大跌91.3%至1.57億元，惟物業發展利潤按年增12.2%至104.8億元，來自基本業務的利潤減少4.6%至106.37億元。投資物業公允價值計量虧損則收窄至8.1億元。



港鐵去年香港車務營運總收入按年增1.7%至134.04億元，LBIT(稅前息前虧損)錄47.33億元，較2021年的42.62億元虧損擴大，主要因為員工薪酬及電費上升，以及東鐵線過海段通車導致折舊增加。香港車站商務業務總收入減少4.1%至30.77億元，主要因為第五波疫情令廣告商開支減少，而新訂租金下跌亦使租金收入減少。物業租賃業務收入按年跌5.5%至45.25億元，物業管理業務收入增2%至2.54億元。年內港鐵商場新訂租金錄得9%跌幅，而平均出租率為99%。

本地客流回升至疫情前九成 料票價調整機制上半年完成檢討

港鐵行政總裁金澤培表示，香港的鐵路加地產的業務模式，有助在虧損下繼續營運，甚至可在去年向乘客提供20億元票務優惠，而自今年初通關以來，本地鐵路客流量逐步好轉，已回升至疫情前逾九成，而包括羅湖、落馬洲及高鐵的跨境鐵路服務客流量則回復至疫情前約50%，基本勢頭良好，而隨高鐵4月1日全線開通，相信勢頭會持續。公司物業及國際業務總監鄧智輝則表示，隨著關口開放等因素，初步留意到旗下商場人流顯著增加，對相關趨勢持審慎樂觀態度，留意到租戶生意有大起色，旗下商場出租率亦達到100%。



另金澤培指，鐵路票務收入是公司主要穩定收入來源，過去3年疫情，票務收入大幅下跌，目前正就票價調整機制進行檢討，預計今年上半年完成，而在未來3年，現有鐵路資產更新需要每年平均投放過百億元的資本性開支，每年經常性維修亦超過50億元。另未來10年港鐵會投資超過1000億元，推動《鐵路發展策略2014》中的新鐵路項目及小蠔灣項目。

擬未來一年為3個物業發展項目招標 七成債務屬定息減加息影響



在本地物業發展方面，金澤培指，公司於大圍站上蓋的「The Wai圍方」及黃竹坑站上蓋的「THE SOUTHSIDE」兩個新商場，預計會於今年開業。小蠔灣項目將會提供約兩萬個公私營單位，將視乎市場情況，於未來12個月左右為小蠔灣項目第一期及第二期，以及東涌東站第一期的發展項目進行招標，3個項目共提供4530個住宅單位。另視乎施工及售樓進度，預期會為「日出康城」第十一期、「港島南岸」第四期以及何文田站第二期項目的物業發展利潤初步入帳。

另外，在加息周期下，港鐵的淨負債比率大約23.3%，港鐵財務總監許亮華表示，因應加息環境，他們還將債務的七成比重劃作定息負債，以減少受息口變動影響。此外，港鐵表示，根據初步資料，去年共有8宗31分鐘或以上的服務延誤，初步確認由港鐵控制範圍因素引起，撥出作優惠的金額6550萬元。公司每年投放超過100億元保養、維修及提升鐵路設施及服務，致力提供安全可靠及舒適的列車服務。

匯證：去年業績勝預期 花旗：料派息可持續增加

匯證發表研究報告指，港鐵去年業績優於預期，基礎利潤按年跌4.6%至106億元，增長主要是由於房地產開發項目的更高利潤分成，而全年每股派息亦增加3%。預計今年經常性業務將顯著改善，地產開發業務的貢獻保持穩定，將2023至2024年的盈利預測上調2.6%至4.2%，而最近就東涌線延線達成的項目協議可能有助提高業務中期可見度的增長，維持目標價49.2元及「買入」評級。



花旗表示，港鐵屬長期防守型股份，提供穩定增長的盈利及派息，其香港運輸營運料逐步恢復，香港物業發展業務亦進入收成期，預計未來兩年將有逾200億元入帳。港鐵管理層強調維持漸進式派息政策，料公司未來派息可持續增加，維持「買入」評級及目標價51元不變。

美銀：鐵路營運顯著受惠通關 物業發展收益助降負債率

美銀指，港鐵去年業績較預期為佳，核心盈利按年升4%至116億元，較該行預期高20%，但全年派息1.31元，稍遜預估。香港鐵路營運業務應顯著受惠與內地通關，但票價調整機制結果仍不確定，將影響港鐵上調票價的能力。由於港鐵正規劃發展5條新鐵路線，資本開支將涉及約1000億元，儘管管理層強調維持漸進式派息政策，但預料未來派息增長將不太明朗。考慮到未來龐大的資本開支，港鐵預期未來2至3年的淨負債比率將從去年底的23.2%進一步上升，但物業發展收益將有助令負債率下降，維持「中性」評級，目標價42.5元。



海通國際指，港鐵客量仍有空間進一步增加，跨境服務客量增加將有利港鐵免稅店及車站商業業務，而免稅店及車站商店在2017至2019年間佔整體收入5%至10%。另港鐵將招標東涌東站第一期及小蠔灣第一期項目，縱使小蠔灣第一期首次招標流標，但近期本港住宅樓市活躍及樓價反彈，或吸引發展商興趣。上調對港鐵2023及2024年盈利預測16%至18%，但基於淨債務增加下調對港鐵資產淨值估算至每股45.5元，目標價維持較資產淨值10%溢價即50.1元，評級「跑贏大市」。





港鐵收市跌1.12%報39.85元，最多跌3.1%至39.05元，曾微升0.01%至40.35元，成交1.81億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此

其他港鐵相關新聞：

《外資精點》美銀：港鐵去年業績勝預期，目標價４２﹒５元

《外資精點》匯證：港鐵去年業績勝預期，調高盈測，籲買入

發展局：目前啟德地下購物街建設約７０％推展中

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇