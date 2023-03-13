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【虛幣世界】USDC波動牽連比特幣，在Coinbase上有較高溢價

13/03/2023

　　消息指，矽谷銀行的危機以及由此導致的全球第二大與美元掛鉤的穩定幣USDCoin (USDC) 的波動，導致比特幣(BTC)在加密貨幣交易所Coinbase (COIN)上的交易價格相對較高。

 

 

　　分析公司CryptoQuant追踪的數據顯示，比特幣的Coinbase溢價指數——衡量BTC在美國Coinbase上以美元計價的價格(BTC/USD)，以及比特幣在Binance上的tether計價價格 (BTC/USDT) 之間的價差，上漲至 0.8，為2020年3月以來的最高水平。而比特幣在Coinbase 上的溢價交易，通常被認為對來自美國機構和經驗豐富交易員，造成更大購買壓力。　

　
　　業內人士指出，由於USDC的交易價格低於其掛鉤匯率，比特幣在Coinbase上的價格似乎更高，因此比特幣的現貨市場需要進行調整以反映當前的USDC價格。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報22434.51元(美元．下同)，升1.98%(24小時比較．下同)；以太幣現報1609.86元，升1.87%；艾達幣報0.3384元，升2.61%；瑞波幣報0.3733，升0.54%。(ul)
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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