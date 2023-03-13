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【矽銀爆雷】總資產達2090億美元 短期內倒閉有幾大因素

13/03/2023

　　矽谷銀行（Silicon Valley Bank）因未能融資去填補18億美元的虧損，結果在其後不到48小時內，這家於1983年成立，專注於初創科企的美國二十大商業銀行宣布破產，並由聯邦存款保險公司(FDIC)接管，令其成為2008年金融海嘯以來最大宗的銀行倒閉案。

 

(資料圖片)


　　根據美國聯邦存款保險公司(FDIC)的資料，SVB在截至去年底止，總資產為2090億美元。SVB之所以在短時間內倒閉，歸究於幾方面，首先是SVB在美國在接近零售時期大量增持長期債券，其210億美元的債券組合平均息率為1.79厘，但目前10年期國債孳息率約為3.9厘。


　　聯儲局自去年3月開始大幅加息，令其持有的債券出現虧損，借貸成本上升亦令科技股受壓。另一方面，風險投資開始枯竭，迫使初創科企動用SVB持有的資金。因此，就在客戶提款速度加快的時候，該銀行卻坐擁大量未實現的債券損失，且迫使其沽出手持未到期的債券，由於債價下跌，對其造成虧損。


出事前行政總裁沽股套360萬美元


　　美國財長耶倫上周五強調，美國銀行系統仍然充滿韌性，且已召集了各監管機構商討矽谷銀行的問題，包括聯儲局、FDIC及貨幣監理署(OCC)，她更表示對銀行業監管充滿信心。另外，耶倫表示美國政府不會出手拯救SVB。然而，美國聯邦政府最終出手，表示矽谷銀行(SVB)存戶今天(13日)起可提取存款。


　　不過，原來集團行政總裁Greg Becker(貝克爾)早在2月底減持超過1.2萬股矽谷銀行母公司SVB Financial Group股份，套現約360萬美元。監管備案文件顯示，Becker在2月27日賣出了超過1.24萬股SIVB股票，為一年多以來首次。相關出售股票計劃在1月26日提交。備案文件顯示，以上交易是通過他控制的一家可撤銷信託（Revorevocable trust）進行。


　　在矽銀倒閉消息傳出後，SVB股價急挫161.79美元或60.41%，報106.04美元。另外，市場預期聯儲局將於下周議息會後加息25基點的機率，受矽銀倒閉影響，現時機率由之前的59.8%升至98.5%。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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