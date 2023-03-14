【虛幣世界】政府介入銀行倒閉事件，比特幣反彈

在美國監管機構介入矽谷銀行(SVB)和Signature Bank (SBNY) 的存款問題後，並促使投資者抱有希望，加上美聯儲似乎將收回其貨幣強硬立場，比特幣在兩周多以來首次飆升至24000美元以上。







一些分析師認為，美聯儲將採取更加溫和的基調，這可能令市場受到鼓舞，美聯儲最近幾個月因過度激進地加息而受到批評。據一份報告稱，高盛分析師預測，在近期銀行業壓力之後，聯邦公開市場委員會3月22日的會議上不會加息。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報24161.89元(美元．下同)，升0.21%(24小時比較．下同)；以太幣現報1666.67元，跌0.41%；艾達幣報0.3423元，跌0.32%；瑞波幣報0.3693，跌0.83%。



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