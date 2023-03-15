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【虛幣世界】比特幣先升後回，通脹數據刺激大市造好

15/03/2023

　　受鼓舞人心的通脹數據，以及銀行業從近乎災難中持續反彈的提振，比特幣周二曾升至26000美元之上，為九個月來首次，隨後回吐部分漲幅，目前受制於25000美元之下。


　　美國勞工統計局發布2月份消費者價格指數(CPI)之後出現的，該指數顯示通貨膨脹率從1月份的6.4%降至6%。剔除食品和能源成本的核心通脹率增長0.5%，較1月份略有上升，低於預期的0.4%，儘管核心通脹率同比略低於上月。


　　加密數據公司Kaiko研究分析師Riyad Carey分析指，目前市場是在欣快的加密貨幣特定反彈之後的健康回調，但仍然感到驚訝的是，市場似乎對周末事件的反應如此之快。他強調市場仍然缺乏流動性， 與此同時周二有關一架俄羅斯戰鬥機與一架美國空軍無人機在黑海相撞的消息，給所有市場增添了一些不安。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報24556.06元(美元．下同)，跌0.46%(24小時比較．下同)；以太幣現報1694.22元，跌0.31%；艾達幣報0.3411元，跌0.53%；瑞波幣報0.3712，跌0.32%。
　
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