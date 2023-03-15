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《康復良方》康方生物料上半年首度轉虧為盈 一至兩年內有望除B

15/03/2023

　　醫藥股近年在港股的重要程度不斷增加，恒指成分股內亦有5隻屬於醫療板塊，足見市場對醫藥股的重視。此外，過去一年，醫療板塊整體都跑贏大市，亦足見醫療股的投資價值。醫療板塊範疇眾多，由製藥、CXO以至網醫再到新冠概念，有不同主題可以留意。

 

(康方生物網頁截圖)

 

　　康方生物(09926)主要從事生物製藥業務，專注於腫瘤學及免疫學治療領域。免疫療法現時為治療癌症較為新晉的治療方法，簡單而言，就是主要透過特定藥物，刺激身體特定部位的免疫細胞對抗癌細胞，比傳統化療及標靶藥對身體的傷害更少。


依沃西獨家授權進帳5億美元


　　康方旗下有多數種免疫療法新藥在不同研發階段，其中開坦尼為康方自主負責商業化的首個腫瘤免疫治療藥物，去年6月獲國家藥監局批准上市，用於治療接受含鉑化療失敗的復發或轉移性子宮頸癌患者。開坦尼之前，康方亦有另一款安尼可主要治療復發或難治性霍奇金淋巴瘤的新藥，單是安尼可就為康方提供逾2.97億元人民幣銷售額，刺激康方去年中期收入按年增加26.8%至逾1.28億人民幣。


　　去年12月初，康方再公布與美國藥廠Summit Therapeutics訂立合作及許可協議，授權Summit於美國、加拿大、歐洲及日本開發及商業化其突破性雙特異性抗體依沃西的獨家許可權。依沃西是康方獨特的Tetrabody技術設計，可阻斷PD-1與PD-L1和PD-L2的結合，並同時阻斷VEGF與VEGF受體的結合，有助於治療腎細胞癌、非小細胞肺癌和肝細胞癌等。Summit答應付予康方最高50億美元總交易金額，目前5億美元首付款已全部收妥。


30元可作中長線部署


　　康方2021年度營業額為2.26億人民幣，股東應佔虧損收窄8.7%至10.75億人民幣。該5億美元依沃西首付款已於今年首季分期收妥，預計公司今年上半年將首度扭虧為盈，實現股東盈利。以康方目前的研發及新藥商業化進度，有望維持收入及股東應佔溢利穩定增長，加上目前市值已達360億元，遠高於《上市規則》的要求，大有機會於一至兩年內成功「除B」。


　　康方1月底高見52.6元，創逾1年半新高後反覆回落，早前於百天線上見支持力度回彈，故目前相對值博水平為36.9至40元，初步挑戰可望1月高位52.6元。若要作中長線部署，則可於30元附近收集。

 

康方生物近期在40元以下見承接，今天股價漲逾6%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社記者  戚朗軒

 

 

 

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