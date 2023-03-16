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《午市前瞻》專家指港股市底強勁難跌 聊天機械人已炒過百度難升

16/03/2023

　　恒生指數半日收報19245，跌294點或1.51%，主板成交616.02億元。恒生中國企業指數報6503，跌56點或0.86%。恒生科技指數報3837，跌29點或0.76%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、友邦保險(01299)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報339.6元，跌5元或1.45%，成交39.55億元;友邦保險收報76.3元，跌4.2元或5.22%，成交19.59億元;阿里巴巴-SW收報80.45元，跌1.6元或1.95%，成交18.23億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690);美團收報126.6元，跌0.1元或0.08%，成交13.81億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(百度文心網頁截圖)

 

張智威：不會出現翻版雷曼事件


　　銀行流動性危機蔓延，傳出瑞信遭大股東沙特國家銀行拒絕提供任何財務援助，令市場憂慮瑞信倒閉風險，但隨後瑞士央行緊急聲明指，將在必要時向瑞信提供額外流動性，才穩定市場信心。最新消息指，瑞士央行已向瑞信貸款500億瑞郎。港股開市受壓，低開341點後逐步回升，但金融保險股頹勢未改，友邦(01299)盤中最多跌逾6%為最差表現藍籌。


　　信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，儘管昨晚美股受瑞信事件拖累，但港股今早低開後跌幅未見加劇，認為港股市底強勁，而且瑞市央行反應亦令市場對於出現翻版雷曼事件憂慮減低，故大市不會出如當年一樣的跌勢。


　　然而他提到，銀行危機消化期間，消息時好時壞，港股不會大跌，但都難大升，因為市場信心恢復需時，他估計恒指之後將於18800至19600波幅上落。


百度後市端視文心一言


　　百度(09888)將於今日下午舉行聊天機械人文心一言發布會，此前百度股價於130元附近遊走。張智威指大市氣氛麻麻，加上聊天機械人之前已炒一輪，認為百度短期難再炒上，傾向於130元水平上落。他又指，除非文心一言再有特別消息，否則上升空間不多。

 

百度今天發布「文心一言」，股價連續第二日回調。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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