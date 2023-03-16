歐美銀行連環爆煲油價創逾一年低 三桶油下挫可趁機吸？

繼美國矽谷銀行及Signature Bank等爆煲後，瑞信也出現危機，除觸發歐美股市昨日(15日)下挫外，國際油價亦因對銀行業的擔憂抵銷了中國需求回升預期，再急挫半成，布蘭特期油及紐約期油同創2021年12月以來新低。今日(16日)港股「三桶油」亦急跌，其中中海油(00883)跌近半成。若銀行業危機真的導致全球經濟下滑，油市難免出現供應過剩問題，但亦有分析指隨著中國復常，石油將供不應求，「三桶油」也續獲大行看好，或可趁其股價回調吸納。

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銀行業危機引發石油需求憂慮 美上周原油庫存增幅超預期

銀行業危機令市場憂慮影響石油需求，觸發避險情緒升溫，國際油價昨日再下跌，其中紐約期油三連跌，創下近15個月以來新低。紐約期油低見每桶65.65美元，是2021年12月2日以來最低位，跌幅達7.96%，收市仍跌3.72美元或5.22%，報67.61美元。倫敦布蘭特期油低見每桶71.67美元，是2021年12月21日以來最低，跌幅達7.46%，收市跌3.76美元或4.85%，報73.69美元。

此外，美國石油協會(API)數據顯示，截至2023年3月10日當周，美國原油庫存按月轉增115.5萬桶，超過市場預期轉增55.5萬桶。美國庫存於過去12周中有11周增加，加劇市場對這個世界最大原油消費國潛在供應過剩的擔憂。另美國2月核心CPI按月升幅意外略加快至0.5%為5個月來最高，市場預期美國銀行業危機不會阻礙美聯儲下周繼續加息，憂慮持續加息或致經濟衰退影響原油需求。

IEA：俄國增產油市供應過剩 OPEC：全球經濟面臨下滑風險



另據國際能源署(IEA)最新月報指，儘管外界示警俄國將受到國際制裁影響，美國等主要經濟體為支撐全球經濟，大致仍允許俄國原油運往亞洲，只藉由實施價格上限限制俄國的收益。俄國上月產油量增加，致使全球原油庫存攀抵18個月高點，而目前原油需求並未大幅成長，因經濟衰退疑慮未解。



石油輸出國組織(OPEC)月報表示，今年全球石油需求預估將年增2.3%或232萬桶/日，達到1.019億桶/日，與前月報告預估相同。另將今年中國內地石油需求增長預估從年增59萬桶/日上調至年增71萬桶/日，主要受中國經濟重啟帶動。不過，上周美國矽谷銀行倒閉風暴引發擔憂，全球經濟在利率升高環境下仍將面臨下滑風險。

沙地阿美料油市供求偏緊 巴克萊料下半年將現短缺

本周初沙地阿拉伯國營石油公司沙地阿美(Saudi Aramco)公布，去年盈利為1610億美元，按年上升46%，創下紀錄新高。沙地阿美行政總裁納賽爾(Amin Nasser)表示，中國與印度對原油的需求強勁，令到全球每日平均需求量今年底可能升至紀錄新高的1.02億桶，而俄烏衝突致供應出現干擾，令到油市在中短期內存在均衡偏緊。

巴克萊早前基於俄羅斯原油生產韌性高於預期，削減今年油價預測，對布蘭特期油及紐約期油今年每桶平均價預測下調6及7美元，至分別每桶92美元及87美元。但預測今年下半年將出現每日50萬桶短缺，因中國放寬新冠防控後進一步復常，以及油組與夥伴國(OPEC+)以外產油國供應增長放緩，並上調對全球明年石油需求預測每日15萬桶，以反映歐美經濟展望改善，料布蘭特期油及紐約期油明年平均價為每桶97美元及92美元。

值得一提，今日亞洲市，油價受對中國經濟前景樂觀情緒提振，從低位回升。高盛將中國年度經濟增長展望從5.5%上調至6%，理由是今年早些時候優化防疫限制措施後，中國經濟趨勢改善。高盛的預測超過中國政府5%的增長目標，加強市場對中國經濟復甦將推動今年原油需求創歷史新高的預期。紐約期油現(4:35pm)升0.77美元或1.14%，報每桶68.38美元；布蘭特期油升0.91美元或1.23%，報每桶74.6美元。

摩通：國企改革或推動提升股息回購 上調三桶油目標價



摩通上周發表報告指，提升派息及公司的中長期業績增長目標一直是中國石油股股價催化劑，但到目前為止推動作用不大，而國企改革措施可見度提升，可能會推動國有企業出台更有力的股息及回購政策，並會促使其制定更高的戰略目標，更能推動增長。摩通將中石化(00386)、中石油(00857)及中海油派息比率預測從75%、45%及40%提高至80%、60%及50%。預期到2025年，中石化、中石油及中海油的股本回報率將達11.6%、10.7%及17.5%，高於市場預期，可能有助於行業重估，將中石化及中石油目標價分別上調至5.5及5.4元，均維持「增持」評級。摩通又分別上調中海油2023及24年的每股盈測24%及7%，主要反映銷售前進曲線，及自中國重新開放後比預期快的國內石油和天然氣需求，並將今年石油價格預測從每桶80美元提高到85美元，將中海油目標價由13元升至15元，評級亦為「增持」。

瑞信則稱，內地三大石油股本月股價受2022年更高派息比率預期推動。中海油承諾派息比率最低40%，但管理層有動力派發高於下限，以改善股東回報，料派息比率達60%，中石油則一直維持派息比率45%，預計公司派息維持相同水平。至於中石化，公司的經營現金流被下游弱勢及高庫存成本影響，難維持高派息比率，派息比率或為60%，較2021年79%低。

林家亨：中國石油需求將增加 中海油預期息率近12厘值博

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，銀行業風險會直接令美國經濟下滑，經濟下滑自然對原油需求減少，而因美股包括美國油股都下跌，內地三大油股難免短暫跟隨下跌。不過，中國正處逆周期，美國不斷加息，中國非但沒加息反而降準減息，因應中國經濟實況，未來需求將增加，中海油及中石油股價都已跌穿保歷加通道中軸線，中海油11.3元左右有值博率，中石油4.1元左右亦值博。尤其值得留意，中海油已宣布今年派息不會少於0.8元人民幣，預期息率近11.9厘，故要揀具穩定性、派息高，可作為「避風塘」的股份，中海油是不錯選擇。

中海油今日收市跌4.91%報11.24元，中石油跌3.9%報4.19元，中石化跌2.33%報4.62元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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