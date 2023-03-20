【虛幣世界】簽名銀行存款由官方承擔，比特幣成避險工具

消息指，今日起簽名銀行（Signature Bank）的40間分行將由紐約社區銀行旗下繼續營運(New York Community Bancorp的Flagstar Bank, N.A.)，非加密貨幣相關的存款將由該行承擔，並將繼續由FDIC提供最高保險限額的保險。



而由於美國連續有銀行倒閉，加上瑞信被瑞銀「世紀大併購」，市場對於傳統金融出現信心危機，資金流入主流加密貨幣避險，其中比特幣於周末間大幅抽升逾一成，並升至28000美元水平。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報27914.12元，跌0.21%(24小時比較．下同)；以太幣現報1774.71元，跌0.34%；艾達幣報0.3426元，跌0.64%；瑞波幣報0.3866，升0.21%。



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