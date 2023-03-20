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《午市前瞻》突降準為穩定而非提振市場 煤氣未復派紅股吸引力低

20/03/2023

　　恒生指數半日收報19019，跌499點或2.56%，主板成交652.17億元。恒生中國企業指數報6467，跌148點或2.24%。恒生科技指數報3864，跌114點或2.89%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及中國移動(00941);騰訊控股收報332.8元，跌6.6元或1.94%，成交31.34億元;阿里巴巴-SW收報79.15元，跌2.35元或2.88%，成交17.94億元;中國移動收報64.15元，跌1.8元或2.73%，成交16.5億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及中國移動。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690);美團收報127元，跌3.4元或2.61%，成交13.61億元。

 

(中華煤氣網頁截圖)

 

聶振邦：恒指18700尋支持


　　上周五(17日)人民銀行宣布降準25個百分點，但內銀股及大市反應冷淡，受外圍銀行危機偏淡的氣氛拖累，臨近上午收市前約半小時，恒指一度跌超過500點，滙控(00005)上午曾跌超過6%逼近50元大關。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，美國第一共和銀行仍有倒閉風險，銀行資金缺口危機未除，環球投資氣氛趨向審慎，上周五夜期下跌已反映今日難有反轉機會。他指，以去年11月底升浪底部14597至今年1月浪頂22700的黃金回調比率0.5計算，18700為目前較強支持水平，相較19000的心理關口更有參考性，本周可觀望能否守住此水平。


　　對於人行降準但恒指卻要失守19000，聶振邦指降準尚未生效，利好作用要等待生效後的經濟數據。但今次降準作用明顯與美國銀行風險有關，行動作用旨在提高內地市場流動性，對於經濟刺激作用有限，穩定市場作用大於提振作用，故市場反應亦不大。

 

恒指今早低開於100日線以下後持續走弱，並曾跌逾500點。(經濟通HV2報價系統截圖)

 


煤氣待6.5元以下部署更好


　　煤氣(00003)公布去年純利52.48億元，按年升4.6%；每股基本盈利28.1仙；派末期息23仙，全年共派股息每股35仙，與去年持平。煤氣同時提到，如無特殊情況，預計2023年度全年每股股息將不少於2022年度所派發的中期及末期股息。


　　聶振邦指煤氣2021年度停派紅股後，今年仍未公布復派紅股，即使表明今年派息將不少於去年，但派息吸引力依然不及紅股。他又指，煤氣早前見高位8.25元至今只調整約15%，幅度未算大，加上目前藍籌內亦有其他高息選擇，認為可待股價進一步回落至6.5至6.4元部署更佳。

 

中華煤氣預期今年派息較去年少，今早股價先跌後回穩。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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