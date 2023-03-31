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【季結－巴巴去哪兒】阿里分拆趁高套現 電訊股增派息暫作避難所

31/03/2023

　　阿里巴巴(09988)在三月尾宣布將六大業務重組，並尋求獨立上市，有專家指有關安排能釋放公司潛在價值，當中看好阿里雲最快上市。另外，中資電訊股成為三月的焦點板塊之一，中電信(00728)承諾派息比率升至70%以上，惟專家對中資電訊股的看法有異。

 

阿里巴巴總部。(網上截圖)



李偉傑：分拆後長遠或削弱阿里投資價值

　　
　　阿里巴巴公布世紀重組，將旗下眾多品牌及業務分成六大集團，包括國際數字商業、雲智能、淘寶天貓商業、菜鳥物流、本地生活(餓了麼)以及大文娛(優酷)，當中除淘寶天貓外，各項業務可獨立上市集資。消息帶動阿里單日急升逾12%，一舉收復100天線及250天線。


　　華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，阿里重組消息在市場反應良好，因分拆上市後將能釋放各項業務的潛在價值，吸引更多資金投放，其中加推的員工持股計劃亦有助公司更積極發展。他同時提到，是次阿里分拆減輕阿里對各項業務的控制權，亦能配合國家政策，對阿里而言亦是好事。但他補充，長遠而言阿里把各項業務分拆後，市場對於阿里的投資意欲會減低，但這亦是長遠的事，目前分拆上市對阿里而言都是套現良機，有利股價。

 

阿里巴巴分拆消息刺激股價連升三日。(經濟通HV2報價系統截圖)


阿里雲市佔高競爭力強


　　至於分拆業務的上市時間表，李偉傑指當然愈快有愈好，因目前市場氣氛高漲，公司部署分拆上市亦不宜待氣氛降溫後再做。六大集團當中，李偉傑預期阿里雲會是最大機會率先分拆上市的一塊，因為阿里雲業績持續改善，而且內地對於雲服務需求極大，故預期市場對阿里雲的投放意欲會較大。但雲服務需求大同時競爭亦大，李偉傑坦言阿里雲面對市場競爭的確不細，但雲服務要求算是強大，企業需有足夠強大背景才能推出雲服務，最新一次阿里雲首三財季收入已超過500億元人民幣，比起其他上市的雲服務公司更高，相信阿里雲的市佔率亦有一定競爭力。


　　其次，李偉傑亦看好阿里娛樂文化方面，近期市場對娛樂公司投放意欲強勁，可見市場對相關股份非常受落。但李偉傑亦提到，六大集團何時上亦要看本港的新股市場何時恢復活躍，而且會否則先經過多輪融資才舉行IPO亦未可知，但預期今年內最少可以上到一隻，因為滯後太久亦會令集資額縮細。

 

騰訊連續三日守穩在380元，似準備挑戰400元大關。(經濟通HV2報價系統截圖)


其他科技股較難分拆


　　阿里拆骨後，會否對其他大型科技股有一定啟示？李偉傑認為其他科技股要有和阿里一樣的行動並不容易，例如騰訊(00700)早已積極分拆旗下持股，包括騰訊音樂(01698)、搜狗，以至分派京東(09618)和美團(03690)等，即使廣告業務傾向成熟，但當中牽連微信等多重業務，難以完全分拆，而再拆亦難以為市場帶來亮點，認為沒有分拆的迫切性。


　　部署方面，阿里公布重組翌日以巨大裂口高開，李偉傑認為有可能會回補裂口，但亦較難完全補回，始終目前股價強勢，最多至90至92元亦會有較強防守性。短線而言100元附近會有較強阻力，但看好中線能上試2月高位108元水平。


中電信承諾派息比率升至70%以上


　　工信部部長金壯龍曾表示，加快建設製造強國和網絡強國，前瞻布局未來產業。將研究制定未來產業發展行動計劃，加快布局人形機械人、元宇宙、量子科技等前沿領域，全面推進6G技術研發。鼓勵地方先行先試，加快布局未來產業。


　　此外，中資電訊股都於今個月公布業績。中電信、中聯通(00762)及中移動(00941)去年純利分別按年上升6.34%、16.5%及8.02%，全年股息的按年升幅以中聯通的26.9%最好。派息比率方面，中電信宣布在A股發行上市後3年內，逐步將派息比率提升至70%以上。


　　政策憧憬及派息比率提升等正面因素，令資金不斷流入中資電訊股，三月初至中旬升勢不俗。直至3月17日為止，中電信、中聯通及中移動分別累計升10.82%、3.12%及13.36%，中聯通單周曾漲11.17%。不過，三隻中資電訊股在三月下旬升勢減弱，中移動上周累計回吐5.16%。

 

中移動近期多次下試61元見支持後反彈。(經濟通HV2報價系統截圖)


曾永堅：中資電訊股首選中移動


　　椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，中資電訊股股息較吸引，疊加業績因素下抽高，自去年開始持續向上，只是有關因素已反映不少在股價上，讓投資者有獲利回吐的誘因，遂走勢轉得較淡。


　　他預期，後市仍受銀行危機的不明朗因素困擾，防守性較強的中資電訊股可趁低吸納。其中，中移動在股息率及持續盈利的能力較高，集團亦揚言會減少與5G相關建設的投資，投資者可候至60元以下吸納，中長線目標75元，止蝕位則定於低於買入價的12至15%。

　　
黃偉康：中資電訊股短線難再大升


　　安里控股主席兼行政總裁黃偉康則指出，以往國企派息比率較低，而中電信及中移動宣布會加大派息比率，是股價持續上升的催化劑之一。然而，中資電訊股已累積一定升幅，對比同樣有不俗股息的銀行股，估值已缺乏吸引力。他續指，國家未來著力發展5G及6G事業，開發及投資開支增加，對中資電訊股能否有穩定現金流作派息有所保留。


　　黃偉康認為，中資電訊股只是用來平衡風險，短期難以繼續大升。其中，中移動可候至60元以下吸納，目標66元，中電信則預期在4元至4.5元上落。

 

撰文: 經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒

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