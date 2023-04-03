【虛幣世界】三月份加密貨幣逆風攀升，比特幣漲逾21%

銀行倒閉、持續的通貨膨脹和其他宏觀經濟逆風的多事之秋，投資者普遍尋找資金出口，而比特幣是其中一個良好選項，比特幣近期企穩於28500美元水平，整個三月上升約21%，早前更一度突破29100美元，創下自2022年6月以來的高位，跑贏同期標普、納指。



加密貨幣分析公司Amberdata衍生品主管Greg Magadini分析指，3月份的宏觀形勢對「貨幣的替代品」有極具建設性，傳統上被視為避險資產的BTC和黃金，三月出現了「爆炸性的上行波動」；而Silvergate 銀行和矽谷銀行倒閉後，比特幣最近在期權市場的波動，與去年交易所FTX崩潰和其他加密貨幣災難後更為劇烈的變化有很大不同。而BTC正在爆炸性地走高，而這種行為表明，人們純粹對持有美元感到恐慌。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報28129.58元(美元．下同)，跌0.15%(24小時比較．下同)；以太幣現報1792.41元，跌0.12%；艾達幣報0.3805元，跌0.29%；瑞波幣報0.5186元，升0.14%。



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