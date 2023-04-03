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匯控籲股東反對分拆等議案　Ken Sir：將約見平保在內股東爭取支持

03/04/2023

　　滙控(00005)周一（3日）在九展舉行香港股東之非正式會議，數百名小股東到場。滙控行政總裁祈耀年出席會議時表示，建議所有股東就第16、17及18項決議投反對票。對於第17項決議，他指出，去年集團已就重組一事作出考慮，認為它將會破壞價值並使股東股息面臨風險，而這個結論並沒有改變。

 

（Tim攝）


　　對於第18項建議，他認為，固定股息在財務上並不明智或可行，集團打算盡快將股息恢復到疫情之前的水平，並指派息比率是一種更加平衡的方法，也是整個行業廣泛使用的模型。


滙控接觸英國政府促成收購矽谷銀行英國子公司


　　早前滙控公布以象徵式1英鎊的價格收購矽谷銀行英國子公司，他指出，其英國子公司業務涵蓋的層面，當中包括創新科技及生命科技業務等，當中具有不少潛力，又指該公司具有非常好的估值，滙豐亦具有雄厚的資本，使滙豐在該周末便能穩定該公司，亦認為滙豐將能把相關客戶帶往全球作發展。


　　滙控主席杜嘉祺強調，上述收購並非英國政府接觸滙豐，而是滙豐接觸英國政府來促成上述收購，認為上述收購具有獨特的商業機遇，亦指這是一個不容拒絕的好機會。杜嘉祺亦指，董事會建議所有股東就第16、17及18項決議投反對票。

 

（Tim攝）


王冬勝：倡股東投票反對分拆等議案 未能帶來最佳利益


　　香港上海滙豐銀行有限公司主席王冬勝在出席香港股東之非正式會議時表示，對於對第17項決議，即有關檢討分拆及重組的策略，以及第18項決案，即改變股息政策，指現時集團目前的策略能穩妥提升股東回報，現時策略已見成效，其派息比率已逐步回升，相信只要集團專心一致繼續執行上述政策，便能為股東創造更大價值，又指董事會不認同上述兩項特別決議案會為匯豐及股東帶來最佳利益，故建議股東投票反對上述兩項決議。


　　他表示，集團重視與股東的承諾及信任，非常明白股東對派息既期望，集團已逐步提升派息，集團目標於2023年及2024年將派息比率提升至約50%水平，同時由2023年開始恢復派發季度股息。他指以目前形勢來看，集團很有信心可達成上述目標，如果今年可至少達到12%回報率目標，全年派息便可回到疫情前水平，又指近日金融市場波動加劇，集團會妥善管理風險，確保銀行資金流充足。

 

呂宇健：本月約見平保在內滙控20大股東支持議案

 

（Tim攝）


　　「分拆滙控關注組」召集人呂宇健（Ken Sir）在滙控香港股東非正式會議場外見記者表示，本次所提出的決議案並非要求分拆，而是向管理層施壓，要求每季提交報告以提升估值，目的為滙控股價上升。


　　他指出，正積極於4月約見滙控首20大股東以支持議案，包括平保(02318)。現時各大股東已有回覆，僅有待確認約見時間。


　　呂宇健早前提出兩項議案，涉及集團策略檢討及股息政策，分別要求滙控表決分拆亞洲業務的建議，以及要求恢復新冠疫情前的派息，即每年不少於每股0.51美元，並以每季度支付。


　　呂宇健指出，有信心兩項決議案將於5月5日英國伯明翰舉行年度股東大會上通過。他本人亦會赴英親身出席。


　　他又稱，提升股息亦理論上刺激股價，而自己手頭所持滙控價值逾億元。他亦重申1英鎊收購矽谷銀行英國分行的決定，且決定前只用了5小時做盡職審查屬不負責行為。此外，滙控將決議案反對一欄故意塗上較深顏色，以錯誤引導感憤怒。


方國珊：滙控派息率不理想 籲小股東贊成第17及第18項議案

 

（Tim攝）


　　專業動力召集人及滙豐小股東大聯盟代表方國珊在場外請願時表示，積極呼籲小股東贊成股東大會第17及第18項議案，希望滙控能分拆亞洲業務、常規化派息以及就於2020年沒有派發的股息派發特別股息。


　　她指出，儘管現時滙控已恢復派息，但認為現時滙控派息率並不理想，公司應恢復每年派四次息，並應馬上派發上述的特別股息，而不是等待完成出售加拿大業務後才派，認為此舉「對小股東唔公道」。


　　早前滙控公布以象徵式1英鎊的價格、收購矽谷銀行英國子公司，她形容，滙控相關決定魯莽，「出現咁大危機，一日之內做成呢個決定」，認為滙控聽從英倫銀行指示，而此舉亦不是小股東的責任。　


撰文：經濟通採訪組

 

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