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【虛幣世界】比特幣及以太幣榮辱互見，後者將現升勢　

06/04/2023

　　比特幣(BTC)和以太幣(ETH)的勢頭目前正朝著相反的方向發展。相對強度指數 (RSI) 是衡量價格波動的技術指標，表明比特幣的價格正在停滯，而以太幣的價格可能會在不久的將來走高。


　　本周到目前為止，BTC的價格一直徘徊在28000美元附近，這是過去三周大部分時間所處的位置，而ETH九個月來首次升至1900美元以上。當價格朝一個方向移動時，資產價格和技術指標之間就會出現背離，而該指標會朝相反的方向移動。 通常，這種背離預示著資產價格的潛在頂部和底部，或方向的變化。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報27996.36元(美元．下同)，跌0.62%(24小時比較．下同)；以太幣現報1895.98元，跌0.67%；艾達幣報0.3881元，跌1.05%；瑞波幣報0.4982元，跌1.46%。
　
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