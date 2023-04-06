《午市前瞻》恒指短線20500有阻力 商湯超買宜候至3元吸納

恒生指數半日收報20264，跌9點或0.05%，主板成交572.28億元。恒生中國企業指數報6857，跌17點或0.26%。恒生科技指數報4190，跌43點或1.02%。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、中芯國際(00981)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報385.2元，升0.2元或0.05%，成交27.36億元；中芯國際收報22.3元，升1.45元或6.95%，成交25.86億元；阿里巴巴-SW收報96.5元，升0.85元或0.89%，成交22.52億元。國指三大成交股份依次為商湯(00020)、騰訊控股及中芯國際；商湯收報3.33元，升0.07元或2.15%，成交39.97億元。科指三大成交股份依次為商湯、騰訊控股及中芯國際。

李偉傑：恒指19800支持力強

恒指今日低開128點，報20146，初段曾跌至20099。科技股普遍受壓，京東(09618)低開3.66%，百度(09888)低開3.41%。其他藍籌股方面，龍湖(00960)曾跌逾3%，李寧(02331)曾跌逾2%，中芯則繼續炒上，一度升逾6%。

華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，港股近日走勢偏弱，主要受假期因素影響。雖然美匯指數走弱，對科技股是一件好事，惟市場並無重大利好消息，難以推動恒指大升。他指，恒指近幾日在50天線遇上阻力，下周料較難突破20500水平，惟下跌空間不會太大，19800水平為較強支持位。

市傳商湯下周推出大型人工智能模型。(資料圖片)

商湯股價投機意欲較強

據《彭博》報道，社交媒體傳出，商湯下周將推出大型人工智能模型。市場猜測商湯正準備推出一款產品，挑戰人工智能產品ChatGPT。股價延續上個交易日的升勢，一度漲逾7%。

李偉傑表示，近期市場焦點仍在AI概念身上，而商湯去年在AI圖像生成的業務有不錯增長，下周推出大型人工智能模型的消息，足已讓市場有較多幻想及憧憬。他續指，北水在清明假期前的交易日積極部署商湯，為淨買入最多的股票，是支撐股價升勢的重大因素。

不過，李偉傑提到商湯整體而言仍未有盈利，若然將於下周公布大型人工智能模型，未來會否併合企業推廣將會非常關鍵，往後亦需留意佔比較重智慧城市及智慧商業業務收益能否改善。他強調，北水可快來都可快去，投機意欲較強，股價目前都升至嚴重超買，無貨者可候至3元吸納，持貨者則可於3.4至3.6元先食胡。

商湯股價過去數日走勢不俗。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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