美經濟衰退風險增 金價逼近歷史高位大行齊唱好 金礦股飆升可吼邊隻？

美國近日公布的經濟數據顯示衰退風險增加，市場押注聯儲局快將暫停加息令美元走弱，且早前歐美銀行業陷入動盪，市場擔憂危機蔓延，黃金避險需求激增，國際金價連日攀升，創13個月高，並距離2020年8月創下歷史最高價2075.47美元愈來愈近。昨日(5日)紐約期金微跌0.1%，但仍企穩於2000美元關口上方，刺激金礦股有追捧，其中招金礦業(01818)曾飆逾9%，紫金礦業(02899)則升逾半成，中國黃金國際(02099)升逾一成半。大行齊料金價今年恢復漲勢，最牛看2600美元，招金及紫金近日均獲大行上調目標價，如看好金價可繼續闖高，可選買哪一隻金礦股呢？

(Shutterstock)

美3月ADP就業數據差 料下月停加息機會升至57%

有「小非農」之稱的美國ADP就業人數3月僅新增14.5萬人，大幅低於2月的26.1萬人，及市場預估的21萬人，第一季平均每月招聘人數僅有17.5萬人。3月ISM非製造業指數則為51.2，遠低於預期的54.5及2月的55.1。另美國商務部公布，美國2月貿易逆差連續第3個月擴大，商品和服務貿易逆差增長2.7%至705億美元，為4個月來最大。就業數據顯示經濟衰退的機會進一步提高，而據最新利率期貨數據顯示，市場預期聯儲局5月暫停加息機會升至57%，加息0.25厘機會跌至43%。惟美匯指數昨日自2個月低位回升0.33%至101.92，紐約期金微跌2.6美元或0.1%，報每盎司2035.6美元。

另值得一提，本周一(3日)美國公布的3月ISM製造業採購經理人指數亦由2月的47.7跌至46.3，為自2020年5月以來最低位，遠低於預期的47.5。不過，金價短期仍要視乎美國明晚(7日)公布的新增非農職位。

大行齊料金價今年恢復漲勢 最牛看2600美元



大行均認為，隨著聯儲局激進加息周期即將結束，金價今年將會恢復漲勢。CMC Markets認為，若是美聯儲利率提前轉向，將促使金價再次飆升，隨著美元和債券殖利率下跌，金價可能飆升至每盎司2600美元。花旗則將3個月以及6至12個月的黃金目標價格分別上調至每盎司2100美元以及2300美元。瑞銀的Giovanni Staunovo等分析師認為，金價會在明年初突破上次高點，測試每盎司2200美元。高盛商品分析師Sabine Schels和Jeffrey Currie先前將明年的金價預測上調至每盎司2050美元，理由是高度恐懼和日益逼近的衰退風險。渣打香港財富管理表示，參考美國過去11次衰退，黃金的平均回報達12%，預測金價未來12個月升至每盎司2100美元。



美國銀行(BofA)技術策略師Paul Ciana預估金價本季就能再創新高，他指在當前通膨居高不下、勞動市場減弱、流動性與信用緊俏的背景下，國際金價突破多頭形態，有望維持去年第四季開始的上漲趨勢，日線圖和周線圖都顯示還有上漲空間，看好金價將漲破每盎司2078美元的新高價位，預測這波高點將介於2391至2543美元之間。盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，愈來愈多跡象反映，金價未來幾個月內嘗試升至2100美元新高；其他利好金價的因素還有央行買金需求持續強勁，交易所買賣基金(ETF)的買盤亦有望捲土重來，令金價高企有更強持久力。

高盛升招金目標至11.7元 建銀國際升紫金目標至15.25元

如看好金價續創新高，除黃金ETF外，也可吼個別金礦股，其中招金礦業金礦業務佔比高，較少受其他貴金屬價格波動影響。招金上周才公布業績，高盛發表研究報告指，招金去年純利4.02億人民幣，按年飆10.9倍。撇除單次性項目，招金去年經常性純利按年升15%至4.67億人民幣。業績差過該行預期33%，亦遜市場預期29%，主因生產成本上升。招金指引今年自家礦場黃金生產14.8噸，意味按年升2%；由於生產逐漸恢復至2019至2020年水平，料產量指引有上行空間。不過，現有金礦生產成本未來數年料維持高企。高盛降招金今明兩年經常性純利預測17%至28%，以反映生產成本上升，惟被金價預測上調部分抵銷，目標價由6.9元升至11.7元，維持「中性」評級。

建銀國際則指紫金礦業估值吸引，公司又擬於2025年把產金量及產銅量分別擴至90噸及117萬噸，3年複合增長率分別為17%及10%，將其目標價升至15.25元，予「買入」評級。

曾永堅：金價創新高機會頗大 招金回至11.9元可買第一注

椽盛資本投資總監曾永堅於今日《hot talk 1點鐘》節目指，金價企穩2030美元甚至升穿2020年歷史高位機會頗大，除避險情緒增加外，市場對美國利率見頂及炒作減息預期升溫亦有利金價，另亦受惠全球特別中國央行對美國國債持續減持，並可能成為黃金最大買家。此外，黃金某程度上是美元一個代替品，特別對於央行而言，而銀行業危機要解決一般需較長時間，故市場普遍看淡美元，加上很多虛擬貨幣正處寒冬亦利好黃金需求，故料金價仍有反覆向上動力。如單看好金價表現，最直接是買黃金ETF如SPDR金ETF(02840)及價值黃金ETF(03081)，可較為追貼金價。

至於金礦股，曾永堅指，金價升金股未必一定升，先要看公司黃金業務佔比多大及其蘊藏量潛力，另要看其營運效益有多大，又要看企業管治等各方面因素。而股價升跌最重要看公司盈利表現，如果公司黃金儲備不多，管治水平不太好，或者如紫金一樣其他金屬業務佔比大，金價升未必直接可反映其盈利能力。若想買受惠金價的金股，可揀招金及山東黃金(01787)，其中山東黃金收益及盈利基礎較大，但如綜合營運效益、盈利表現及對金價敏感度等，招金較優勝，不過，招金股價由3月中8元升至現時12.8元，預期市盈率達40倍，可待回至11.9元才買第一注。



招金今日升4.06%收報12.82元，最多飆9.25%高見13.46元，紫金則升5.3%報13.52元，中國黃金國際升17.97%報36.1元，山東黃金升6.46%報16.8元，靈寶黃金(03330)升13%報1.39元。另SPDR金ETF升1.59%報1472元，價值黃金ETF升1.6%報48.26元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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