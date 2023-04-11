【虛幣世界】比特幣迫近三萬美元，銀行危機正在緩解

復活節期間比特幣持續抽升，並接近三萬美元關口，外匯做市商Oanda的高級市場分析師愛德華莫亞分析指出，這種飆升沒有明顯的催化劑，而這一次加密貨幣抽升，是發生在聯邦住房貸款銀行債券發行量減少的消息發布前後，這表明銀行業危機正在緩解。



以太幣也上漲，在回落前突破1900 美元水平，最近24小時升約1.7%。 其他主要加密貨幣大多呈升勢，其中RB是第2層區塊鏈Arbitrum的代幣，最近上漲超過2.8%，衡量加密市場整體表現的CoinDesk市場指數最近上漲了2.3%。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報27996.36元(美元．下同)，跌0.62%(24小時比較．下同)；以太幣現報1895.98元，跌0.67%；艾達幣報0.3881元，跌1.05%；瑞波幣報0.4982元，跌1.46%。



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