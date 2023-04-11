推AI平台卻遭官媒潑冷水 商湯縱獲大行唱好難阻獲利回吐 阿里更值博？

近期內地大型科企爭相推出類似ChatGPT的人工智能(AI)模型。繼百度(09888)的「文心一言」，商湯(00020)公布推出AI大模型體系「日日新」與旗下類ChatGPT的自然語言大模型應用平台「商量」，阿里巴巴(09988)亦推出AI大模型「通義千問」。商湯獲多間大行上調目標價，股價今早(11日)曾再飆逾一成，阿里亦曾漲逾3%，惟正當AI概念股爆升，內地官媒潑冷水，指ChatGPT概念板塊已存在估值泡沫化跡象，國家網信辦則於今日中午發布意見稿規管人工智能，商湯半日終倒跌近4%，阿里升幅亦收窄。不過，阿里累積升幅沒商湯那麼誇張，或可趁股價回落吸納。

(資料圖片)

商湯推AI大模型體系「日日新」 同步推類ChatGPT「商量」



商湯昨日(10日)公布推出AI大模型體系「日日新」與旗下類ChatGPT的自然語言大模型應用平台「商量」。商湯科技董事長兼首席執行官徐立實機演示「商量」的多種功能，包括邀請函撰寫、兒童故事創作、編程代碼撰寫、醫療問診等使用場景。徐立提到，「商量」擁有出色的多輪對話和超長文本理解能力，同時能夠大幅提升代碼編寫的效率，內部測試效率提高62%。未來還會推出自研生成式AI系列應用，包括秒畫、如影、瓊宇、格物，其中秒畫為文生圖創作平台，可根據用戶的文字要求生成不同風格的圖片。



徐立又稱，商湯會面向行業夥伴提供大模型即服務(MaaS)，並透露已對外服務8家大型客戶進行大模型訓練。現時對手多數強調自然語言大模型，但商湯最擅長多模態大模型，相信未來會成為公司差異化優勢。MaaS作為AI其中一個商業化方向，商湯將比同業走得更快，因互聯網公司的AI能力或優先服務自身業務場景，且有機會與客戶存在潛在競爭關係，而商湯則更為中立。

中金：有望帶來遠期多元化變現方式 目標價升至4.3元

中金發表研究報告指，商湯此次發布會彰顯其作為AI視覺龍頭的技術實力，在生成式AI領域達到國內最領先水平，自然語言處理(NLP)領域達到第一梯隊水平，超出市場預期。商湯推出千億級語言大模型，已有醫療、編程垂域產品落地，而其生成式AI模型展現多模態生成能力，進一步提升內容創作效率。此外，商湯堅持「大裝置+大模型」戰略，提供多種MaaS服務，其大模型為下游多場景賦能，包括智慧生活、智能汽車、智慧城市、智慧商業四大業務線，帶來多輪驅動力。中金維持商湯盈利預測不變和「跑贏行業」評級，考慮到大模型有望帶來遠期多元化變現方式，上調目標價19%至4.3元。中信證券亦將商湯目標價由2.8元升至4.4元，維持「增持」評級。

里昂則指，「商量」SenseChat的演示超出了市場預期，特別是與內地同行相比，故提高對商湯的收入預測，以反映新的AI生成內容(AIGC)相關收入，目標價由2.2元升至2.7元，惟維持「沽售」評級。

阿里雲推AI大模型「通義千問」 率先部署在釘釘及天貓精靈上



阿里雲亦於上周五(7日)在官方微博宣布阿里版ChatGPT「通義千問」開啟內測，主要面向企業用戶邀請測試，用戶可通過官網預約報名，或使用邀請碼加入。有內媒引述內部人士指，模型表現令人「驚豔」。不過，網站暫時只有中文，表明主要用於處理中文語言的查詢。據指「通義千問」由阿里達摩院研發，相比現時的「ChatGPT」，「通義千問」仍有不少進步空間，但阿里達摩院在自然語言處理等前沿科研領域已布局多年，並於2019年啟動大模型研發。

另阿里表示，「通義千問」將率先部署在智能移動辦公平台「釘釘」和物聯網智能家電提供商「天貓精靈」上，未來將整合到阿里各個業務中，以改善用戶體驗。





官媒：熱捧AI需防泡沫 要求監管部門加強打擊操縱股價

正當AI概念股獲大量資金撲入之際，內地官媒《經濟日報》昨發表評論文章《熱捧人工智能需防泡沫》稱，A股中ChatGPT概念板塊在1月31日至4月6日的成交額由約160億人民幣攀升至逾850億人民幣，部分股份年內累飆達3倍，整個板塊市盈率(PE)已達136倍。惟當前ChatGPT在應用場景和商業化探索上還處於初始階段，一些公司在相關技術上並沒有太多突破，甚至不少公司業績處於虧損狀態，股價卻先突飛猛進，這其中既有市場資金有意捧之炒之，也有部分公司主動「炒概念」、「蹭熱點」，企圖趁機撈一筆就走。

文章又強調，ChatGPT的發展成熟需要資本的關注、需要市場有效的定價，而不是過度的炒作，並指一家公司的估值終究會回歸業績基本面，如果業績與股票價格相去甚遠，那麼從哪裏炒上去，最終還是會掉回原點。文章最後要求監管部門要加強對「蹭熱點」、「炒概念」及股價操縱行為的監控處置和打擊。

網信辦發意見稿規管人工智能 企業上報算法用戶實名

國家網信辦今日中午發布《生成式人工智能服務管理辦法(徵求意見稿)》，要求企業向公眾提供服務前，應向國家網信部門申報安全評估，並按照規定履行算法備案和變更、註銷備案手續，又規定提供生成式人工智能產品或服務應當尊重知識產權、商業道德，不得利用算法、數據、平台等優勢實施不公平競爭。利用生成式人工智能生成的內容應當真實準確，採取措施防止生成虛假信息。提供者在提供服務過程中，對用戶的輸入信息和使用記錄承擔保護義務，不得非法留存能夠推斷出用戶身份的輸入信息，不得根據用戶輸入信息和使用情況進行畫像，不得向他人提供用戶輸入信息。用戶要提供真實身份信息。提供者應當明確並公開其服務的適用人群、場合、用途，採取適當措施防範用戶過分依賴或沉迷生成內容。

此外，中國支付清算協會向行業發出公告，要求支付行業從業人員在使用ChatGPT等工具時嚴格遵守國家及行業相關法律法規要求，不上傳關鍵敏感信息，包括國家及金融行業涉密文件及數據、本公司非公開的材料及數據、客戶資料、支付清算基礎設施或系統的核心代碼等，並全面評估使用風險。

黃瑋傑：商湯不宜高追 阿里可博升穿102元

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，商湯屬AI解決方案開發商，可通過相關產品服務為公司變現，另有些公司則借助AI賦能本身業務，間接增加收入，阿里推出AI大模型便是如此。至於往後相關產品可為商湯帶來多少收入目前難以預料，要看其變現模式，以及有多少客戶會採用其平台，不過，現時只要有憧憬股價就可炒上，而未來多了收入來源至少可收窄虧損，距離轉虧為盈更近一步。股價方面，商湯之前兩個交易日成交及相對強弱指數(RSI)都創近期新高，反映動力仍強，股價於2.4至3.1元差不多橫行了兩個月，今次突破3.1元兼升穿250天線，量度升幅可升到3.7至3.8元，而今日升至3.7元出現獲利回吐。部署商湯需定止賺位，畢竟AI概念股可能已出現過度炒作，要留意由虛入實過程，到有具體收入數據，市場就會評估其是否值那麼高的估值，無貨不建議現時高追。

另黃瑋傑指，阿里自宣布分拆重組兼有AI發展，股價已由弱轉強。雖上周二(4日)曾跌穿50天線低見93.7元，出現一個下跌裂口介乎96.45至97.6元，當時擔心或與3月31日上升裂口形成島形轉向，但上周四(6日)止跌回升高見98元，已補回下跌裂口破壞了島形頂，今日裂口高開可博升穿102元，之後或可上試108元，但如經過兩、三日也不見突破102元，即出現雙頂，有貨宜先短線獲利。

商湯半日跌3.9%收報3.2元，最多曾升11.11%高見3.7元(即連升6日，累升41.22%)，成交40.77億元。阿里則升0.92%報98.65元，最多升3.84%至101.5元，成交31.48億元。另有部分AI概念股急跌，百度跌7.07%報132.8元，創新奇智(02121)跌9.23%報23.6元，美圖(01357)跌6.01%報2.19元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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