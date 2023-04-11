《午市前瞻》恒指50天線阻力大 內房僅受惠低基數 龍湖不宜吼

恒生指數半日收報20344，升13點或0.07%，主板成交754.06億元。恒生中國企業指數報6894，升不足1點。恒生科技指數報4195，跌41點或0.99%。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及中芯國際(00981);騰訊控股收報375.6元，跌9.8元或2.54%，成交42.39億元;阿里巴巴-SW收報98.65元，升0.9元或0.92%，成交31.48億元;中芯國際收報21.9元，跌0.55元或2.45%，成交18.35億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、商湯(00020)及阿里巴巴-SW;商湯收報3.2元，跌0.13元或3.9%，成交40.77億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、商湯及阿里巴巴-SW。

連敬涵：料美國3月份CPI符合預期

觀望美國多項經濟數據下，港股復活節假期後略有炒興，落後醫藥股與內房股獲資金撈底，兩大板塊遙遙領先，六隻藍籌內房雄據恒指升幅前列位置。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指今日高開再戰50天線，好淡再度拉鋸，短線需要企穩50天線才證明恒指走出上落市格局。

龍湖3月銷售額增逾1倍。(網頁截圖)

但他認為恒指難企穩50天線，近期消息面維持淡靜，難有利好作用刺激入市意欲。他又預期即將公布的美國3月份CPI未必與市場預期有太大落差，除非按年增幅忽然大幅低於預期，否則對於目前聯儲局5月加息0.25厘的預期改變機會不大。

內地買樓意欲未真正恢復

龍湖(00960)、萬科(02202)及中海外(00688)等內房公布3月份銷售額有顯著改善，其中龍湖3月銷售金額與首3個月累計總銷售金額同樣按年翻倍，中海外3月合約物業銷售額亦按年大增九成。但連敬涵維持看淡內房股，指按年銷售額改善主要受惠於低基數，認為銷售情況並未真正改善，與以前的增長幅度亦難以相提並論，股價短線炒高亦朝不保夕，過幾日亦會回落，難以走出區間上落。

龍湖股價上揚。(經濟通HV2報價系統截圖)

連敬涵提到，目前內地人民買樓意欲仍然低下，有錢最多作國內短線旅遊，對於買車買樓等大額消費意欲不大，對經濟環境信心仍有待恢復，故不建議投資指染指內房股。他唯一建議可以留意具國企背景的越秀地產(00123)，因其銷售額穩定增長，投資價值較高，但目前股價再創近26年新高，建議待稍為回落至11元水平入手更佳。

撰文: 經濟通通訊社市場組

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