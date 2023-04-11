  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》恒指50天線阻力大 內房僅受惠低基數 龍湖不宜吼

11/04/2023

　　恒生指數半日收報20344，升13點或0.07%，主板成交754.06億元。恒生中國企業指數報6894，升不足1點。恒生科技指數報4195，跌41點或0.99%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及中芯國際(00981);騰訊控股收報375.6元，跌9.8元或2.54%，成交42.39億元;阿里巴巴-SW收報98.65元，升0.9元或0.92%，成交31.48億元;中芯國際收報21.9元，跌0.55元或2.45%，成交18.35億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、商湯(00020)及阿里巴巴-SW;商湯收報3.2元，跌0.13元或3.9%，成交40.77億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、商湯及阿里巴巴-SW。

 

連敬涵：料美國3月份CPI符合預期

 

　　觀望美國多項經濟數據下，港股復活節假期後略有炒興，落後醫藥股與內房股獲資金撈底，兩大板塊遙遙領先，六隻藍籌內房雄據恒指升幅前列位置。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指今日高開再戰50天線，好淡再度拉鋸，短線需要企穩50天線才證明恒指走出上落市格局。

 

 

龍湖3月銷售額增逾1倍。(網頁截圖)

 

　　但他認為恒指難企穩50天線，近期消息面維持淡靜，難有利好作用刺激入市意欲。他又預期即將公布的美國3月份CPI未必與市場預期有太大落差，除非按年增幅忽然大幅低於預期，否則對於目前聯儲局5月加息0.25厘的預期改變機會不大。

 

內地買樓意欲未真正恢復

 

　　龍湖(00960)、萬科(02202)及中海外(00688)等內房公布3月份銷售額有顯著改善，其中龍湖3月銷售金額與首3個月累計總銷售金額同樣按年翻倍，中海外3月合約物業銷售額亦按年大增九成。但連敬涵維持看淡內房股，指按年銷售額改善主要受惠於低基數，認為銷售情況並未真正改善，與以前的增長幅度亦難以相提並論，股價短線炒高亦朝不保夕，過幾日亦會回落，難以走出區間上落。

 

龍湖股價上揚。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

  　　連敬涵提到，目前內地人民買樓意欲仍然低下，有錢最多作國內短線旅遊，對於買車買樓等大額消費意欲不大，對經濟環境信心仍有待恢復，故不建議投資指染指內房股。他唯一建議可以留意具國企背景的越秀地產(00123)，因其銷售額穩定增長，投資價值較高，但目前股價再創近26年新高，建議待稍為回落至11元水平入手更佳。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00020

商湯－Ｗ

3.200

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

98.650

異動股

09888

百度集團－ＳＷ

132.800

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 3.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 98.650
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 132.800
  • 02269 藥明生物
  • 49.950
  • 02007 碧桂園
  • 2.300
股份推介
  • 00257 光大環境
  • 3.310
  • 目標︰$4.90
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 3.200
  • 目標︰--
  • 01508 中國再保險
  • 0.550
  • 目標︰--
  • 01839 中集車輛
  • 6.190
  • 目標︰$7.00
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.780
  • 目標︰$4.97
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 98.650
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 3.200
  • 00700 騰訊控股
  • 375.600
  • 00981 中芯國際
  • 21.900
  • 00941 中國移動
  • 64.550
報章貼士
  • 00857 中國石油股份
  • 4.930
  • 目標︰$5.30
  • 03033 南方恒生科技
  • 4.128
  • 目標︰$4.70
  • 02343 太平洋航運
  • 3.060
  • 目標︰$3.50
熱炒概念股
即時重點新聞

11/04/2023 12:07  恒指半日高收13點報20344，碧桂園升12%，碧服漲10%

11/04/2023 09:31  【聚焦數據】內地3月CPI同比漲0.7%低預期，按月下降

11/04/2023 09:33  【聚焦數據】內地3月PPI同比下降2.5%符預期，連跌6個月

11/04/2023 09:26  《異動股》商湯高開逾8%，阿里高開逾2%，同推出AI平台

11/04/2023 08:55  金管局紐約時段承接38億港元沽盤

11/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３８﹒８５億元，買商湯沽騰訊

11/04/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】瑞信降京東至３０５元，富瑞下調贛鋒、天齊目標價

31/03/2023 17:12  《嚟緊炒Ｄ乜》小米憧憬智能電動車業務前景俏，中線目標１９銀

11/04/2023 11:37  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，美元兌人幣軟報６﹒８８３８

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指50天線阻力大 內房僅受惠低基數 龍湖不宜吼
人氣文章

新聞>財經熱話

通脹保持高位料對金價有利　黃瑋傑：衝破阻力位可上望2100美元
人氣文章

新聞>財經熱話

陸金所(06623)介紹方式上市，本月14日掛牌
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

政策進入考量選舉模式，港人利用價值還剩多少
人氣文章

都市痛症．Oscar 治療師

膝關節痛有好多原因！物理治療師教點分辨！兩個動作即Check自己係咪傷膝人士！
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

4天工作Work唔Work？可提升工作效率？增加對公司歸屬感？未來會愈來愈多企業參與？ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

性感女友常在社交平台大派福利，是純分享還是經營「副業」？
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

生命，可以浪費在美好的事物上：相約哥本哈根Louisiana Museum of Modern Art，感受最轟動的藝術體驗
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

盤點WW的怪獸大物！看百達翡麗、江詩丹頓、卡地亞大複雜功能腕錶的諸神大戰！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
最痕癢的皮膚病：結節性癢疹！與風濕熱毒瘀有關！又痕又痛，仲會流血、久而不癒？邊類人最易有？兩款減痕癢中藥茶推介
人氣文章
春困襲人！脾胃不運易生濕，腰痠頭重？推介健脾去濕「淮山紅豆茨實薯仔豬腱湯」 1
人氣文章
回南天換季 | 發現衣物穿窿？可能係衣魚作怪！3大方法杜絕衣魚出沒！仲有一個地方要留意？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2023 12:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2023 12:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2023 12:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/04/2023 12:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話11/04/2023
《午市前瞻》恒指50天線阻力大 內房僅受惠低基數 龍湖不宜吼
人氣文章財經熱話11/04/2023
通脹保持高位料對金價有利　黃瑋傑：衝破阻力位可上望2100美元
人氣文章財經熱話11/04/2023
陸金所(06623)介紹方式上市，本月14日掛牌
人氣文章開市Good Morning11/04/2023
市場料美聯儲5月再加息　黃瑋傑：資金回流或利好AH股
人氣文章中國故事11/04/2023
特斯拉將在滬建廠生產商用儲能電池，馬斯克將訪華
人氣文章大行報告11/04/2023
【大行炒D乜】商湯目標價Set喺邊？內險邊隻好？一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金