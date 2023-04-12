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【虛幣世界】比特幣再次突破三萬美元，市場對貨幣政策樂觀

12/04/2023

　　比特幣再次突破30000美元關口，為自2022年6月以來的高位，分析指，由於市場開始對銀行業動盪憂慮逐漸消退，加上對聯儲局貨幣政策更加樂觀，因此資金逐漸流入加密貨幣市場，Banxa美國首席執行官兼首席法務官Richard Mico表示，市場正在消化增長放緩，預計將導致美聯儲在2023年放鬆貨幣政策；不過，要證明這一點，只需看看債券市場。美國兩年期國債收益率已從3月初超過5%的峰值跌至4%以下。


　　Mico認為，去美元化亦開始成為事實的一部分，這進一步加速了比特幣的採用，簡而言之，對於比特幣，你就是你自己的銀行。但鑑於最近的波動性，很難做出預測，但如果比特幣的這種勢頭繼續下去，Mico表示不會感到驚訝。　　


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報30289.36元，升0.29%(24小時比較．下同)；以太幣現報1892.98元，升0.17%；艾達幣報0.4019元，升0.10%；瑞波幣報0.5155元，跌0.21%。
　
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