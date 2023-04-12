《午市前瞻》市場憂南非大股東部署減持騰訊 專家料330有支持

恒生指數半日收報20363，跌121點或0.59%，主板成交548.41億元。恒生中國企業指數報6895，跌54點或0.79%。恒生科技指數報4201，跌46點或1.09%。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報362.6元，跌14元或3.72%，成交73.56億元;阿里巴巴-SW收報97.2元，跌2.1元或2.11%，成交15.74億元;美團收報131.7元，跌3.7元或2.73%，成交15.12億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、商湯(00020)及阿里巴巴-SW;商湯收報3.36元，升0.06元或1.82%，成交19.04億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、商湯及阿里巴巴-SW。

溫鋼城：騰訊400元阻力較大

騰訊大股東南非傳媒巨企Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus公布，作為繼續實施回購計劃的一部分，本周將採取行政措施，將其持有的額外9600萬股騰訊股票以憑證形式存入中央結算系統(CCASS)，根據回購計劃有序地進行此類股票的市場交易。

市場憂慮Naspers部署減持騰訊。(網上截圖)

Prosus又表示，4月3日至6日期間，以平均每股71.1390歐元的價格，回購了178.3398萬股Prosus股票，總對價為約1.27億歐元(折合約10.9億港元)。市場憂慮Naspers部署減持騰訊，導致股價早段曾挫逾4%，低見358元，並拖累恒指一度跌逾150點。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，Prosus將大批持股轉至CCASS，相信Naspers會不斷減持騰訊股份，短期會導致股價受壓。不過，他估計騰訊在3月低位330元水平會有支持，整固後再向上，400元會遇上較大阻力。他建議投資者可在330至400元炒波幅，並多加留意公司會否在AI平台上開拓新業務。

宜留意美國銀行股業績

至於港股方面，溫鋼城指近期成交偏弱，買盤部署不積極，或因觀望美國即將公布的3月CPI，令恒指持續窄幅上落。

他續指，內地經濟數據表現不差，社會融資規模亦加大。即使美國銀行股將於本周五(14日)公布業績，可能為美股帶來震盪，惟看不見港股有嚴重大跌因素。他預期，恒指短線在20000關有較強支持，21000則有阻力，今個月相信會維持悶局。

騰訊股價走弱。(經濟通HV2報價系統截圖)

百度可候至120元以下吸納

網信辦昨日發布《生成式人工智能服務管理辦法》的徵求意見稿，商湯(00020)、百度(09888)等AI概念股應聲下跌。之後，美國政府據報開始研究是否有必要對ChatGPT這類AI工具進行審查。今日AI概念股走勢個別發展，百度曾跌逾1%，商湯則曾逆市漲逾5%。

溫鋼城表示，今次網信辦出招監管生成式AI，相信與AI概念股升勢過急有關，並推斷想遏制過度炒賣風氣，對股價影響有限。他強調，AI目前在市場有較大需求，盈利能力亦較虛擬實境(VR)強，對前景保持樂觀。部署上，百度可候至120元以下吸納，目標150元。

京東(09618)早前宣布將於今年發布產業大模型「言犀」，溫鋼城認為京東只是一個購物平台，在AI範疇的技術及配套遠較百度及商湯落後，受歡迎程度成疑。他又提到，京東自宣布百億補貼計劃後，股價走勢毫無起色，即使集團將會分拆業務，但無法推動股價，投資者宜待股價升破10天線才作部署。

撰文: 經濟通通訊社市場組

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