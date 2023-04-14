客量恢復理想 大行看好五一旅遊需求 三大航股價未起飛是時候部署？

多家內地航空公司昨日(13日)公布3月主要運營數據，國航(00753)及東航(00670)載客量均同比升逾兩倍，南航(01055)旅客周轉量則升1.6倍，可見內地民航業已從新冠疫情快速復甦，而今年內地旅遊市場料迎來5年來最旺的「五一黃金周」，隨著「五一」臨近，機票預訂量亦出現大幅上漲，趁著三大航空股近期股價呆滯，今日(14日)亦未受上述數據帶動飆升，或可預早部署博「五一」前可炒上。值得一提，有大行亦料五一假期將釋放更多旅遊需求，帶動航空客量上升，其中高盛上調三大航目標價，列國航及東航為首選。

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國航東航3月載客量均升逾兩倍 南航旅客周轉量升1.6倍

國航3月乘客量約937萬人次，同比增長2.6倍，環比升6%；貨郵量6.8萬噸，同比下降25%，環比升24%。首季乘客量約2640萬人次，同比增長88.1%；貨郵量18.77萬噸，同比跌32%。3月客運運力投入同比上升2.2倍，環比上升12.1%；旅客周轉量同比上升2.75倍，環比上升6.1%；平均客座率為69.6%，同比上升9.4個百分點，環比下降3.9個百分點。3月貨運運力投入同比下降30.4%，環比上升18.6%；貨郵周轉量同比下降61.4%，環比上升33%；貨運載運率23.2%，同比下降18.6個百分點，環比上升2.5個百分點。

東航3月載客量約823萬人次，升約2.3倍；貨郵量5334萬公斤，跌12%。首季載客量約2294萬人次，升74.65%，貨郵量1.49億公斤，跌27%。3月客運運力投入同比上升1.79倍、旅客周轉量同比上升2.3倍；客座率為70.41%，同比上升11.05個百分點。南航3月客運運力投入同比上升128.81%，旅客周轉量同比上升164.27%；客座率為74.07%，同比上升9.94個百分點；貨運運力投入同比升21.28%，貨郵周轉量同比跌0.47%；貨郵載運率49.95%，跌10.92個百分點。





中鼎研究院交通運輸業研究員史燁彬接受《證券日報》採訪時表示，從上市航空公司運營數據來看，國內航空客流已恢復，隨著今年夏秋航季的持續復甦，航空公司機隊周轉將繼續提升。另中國航協日前召開的一季度理事單位信息溝通會披露，航空公司效益總體持續回升，1月份實現盈利，一季度同比大幅減虧，客運收入快速反彈，環比增長一倍以上，客運收入佔運輸收入的比重顯著回升。



「五一」多地機票預訂量遠超去年同期 出境遊預訂增18倍



內地民航業復甦也表現在「五一」機票預訂量上。航旅縱橫發布的數據顯示，截至4月10日，國內多地的五一假期機票預訂量已經遠超去年同期，其中南京、上海、深圳、北京、重慶、杭州等熱門目的地的機票預訂量增幅較大，較去年增長超6倍，廣州、青島兩地更較去年暴增10倍左右。從票價水平來看，航班管家的數據顯示，今年五一假期國內機票訂單量同比上漲812%，國內機票成交均價1163元人民幣，同比去年五一假期上漲33.86%。

另外，美團(03690)、大眾點評數據顯示，截至4月10日，五一期間內地旅遊訂單較2019年同期增長約兩倍，創5年來最高。攜程(09961)日前發布五一假日旅遊前瞻顯示，截至4月6日，五一國內遊訂單已追平2019年，比去年同期增長超7倍；內地出境遊預訂按年增長超18倍，熱門目的地包括泰國、香港、日本、新加坡、馬來西亞、韓國等。另航旅縱橫大數據顯示，截至4月5日，五一期間國內機票預訂量超過120萬，比去年同期增長約3.6倍。

中國航協則預計，今年第二季國內市場的「補償性旅遊」需求正轉化為實際消費，有存量需求集中釋放的因素，國際客運市場將保持恢復態勢。預測第二季整體客運航班量將恢復至疫情前的98%以上，旅客運輸量恢復至85%左右。

高盛：五一假期將釋放更多旅遊需求 首選國航東航



高盛早前上調3隻中資航空股目標價。該行指，內地今年第一季國內航空旅客人數已回復至2019年的90%水平，國航、南航及東航管理層相信，五一假期將釋放更多旅遊需求，並預期今年國際航班旅客人數可回復至2019年約50%至80%水平。不過，相信3家航空公司在需求增長的同時，亦面對機師或飛機供應短缺，管理層表示，海外航線或需外判予第三方地勤公司，令運力面臨短缺危機，因此，預期機票價格未來3年將持續上升，南航及東航管理層指票價升幅或高達雙位數。

高盛推算燃料成本及匯兌後，下調3隻航空股今年盈利預測約20%，但上調2024至2025年盈利預測1%至7%，首選國航及東航，國航目標價由8.6元升至9元，東航則由4.3元升至4.5元，均維持「買入」評級，南航目標價則由5元微升至5.1元，評級「中性」。

華泰證券：客量提升或延續至暑運 國際線穩步加班



華泰證券則指，隨著近期天氣轉暖，疊加五一小長假，公商務活動和旅遊出行均有望提升，旅客量或持續提升並延續到暑運；同時，國際線在航季中穩步加班，共同催化航空板塊股價。中長期堅定看好航空供需結構改善，疊加全票價管制放開，航空公司盈利有望取得突破。

國航今日收市升0.42%報7.14元，東航升0.32%報3.16元，南航則跌0.88%報5.65元，國泰(00293)亦跌0.39%報7.76元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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