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《午市前瞻》大市料窄幅爭持，紫金現價可吸，黃金ETF更穩陣

14/04/2023

  　恒生指數半日收報20344，跌不足1點，主板成交577.47億元。恒生中國企業指數報6872，跌2點或0.04%。恒生科技指數報4130，跌29點或0.71%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及藥明生物(02269)；騰訊控股收報361.4元，跌1.8元或0.5%，成交25.56億元；美團收報128.1元，跌2.8元或2.14%，成交16.19億元；藥明生物收報54.5元，升0.65元或1.21%，成交15.32億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及中芯國際(00981)；中芯國際收報23元，升0.7元或3.14%，成交12.29億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及中芯國際。

張智威：恒指兩萬上下500點波動

　　美國3月PPI按年上升2.7%，低於市場預期，市場憧憬聯儲局加息周期完結，隔晚道指升近400點破34000大關。恒指今早高開78點後曾高見20482，但短線投機氣氛較重，中午收市前恒指倒跌數十點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，美國銀行系統危機令市場猶有餘悸，港股重磅股亦接連面對減持風險，在市場信心恢復前，恒指難以大升，短線維持好淡爭持格局，大約於20000點上下500點波動。

金價破2200美元後料有阻力

　　早前聯儲局公布的3月份會議紀錄顯示，官員普遍預期美國將面對輕微經濟衰退，市場避險需求上升，帶動金價企穩每盎司2000美元後穩步向上，隔晚紐約期金升30.4美元或1.5%，報每盎司2055.3美元，逼近2020年8月6日的2069.4美元歷史高位。


　　張智威分析，金價向上證明市場信心不足，以目前走勢而言，金價破頂機會極高，但預期升幅未必很大。他指出，目前仍然屬高息環境，金價炒高全因避險作用帶動，但持有黃金無息，大戶買金僅為資產配置用途，難以寄望大戶會重倉期金。他預期金價有機會升破2200美元，但升至2500美元則機會不大。


　　若以避險角度出發，張智威建議入手SPDR黃金ETF(02840)比金礦股更為有利，因為比較貼近金價走勢，而金礦股有時會偏離金價走勢，雖然目前金礦股走勢較強，但若回吐亦會有較大風險，故黃金ETF為相對穩陣選擇。但若投資者風險胃納較高，他建議亦可考慮現價追入紫金(02899)，15元以上分段部署賣出，跌穿14元宜止蝕。

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