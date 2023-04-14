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淘寶天貓業務拆3部門，按多元、品牌、超市「分家」

14/04/2023

　　阿里巴巴(09988)內地數字商業板塊(CDC)有重大調整，微信公眾號「天下網商」13日發文指「淘寶天貓變了」，而且「不是簡單的拆分」，淘寶天貓產業運營及發展中心總裁楊光將離職，該中心將調整為3個行業發展部--行業發展1部、行業發展2部及行業發展3部。

 


　　行業發展1部由豐富性驅動，包括淘寶服飾、新四大金剛行業(潮流玩具、寵物、運動戶外、珠寶等)、淘特、國內批發1688等業務，由原淘特、1688負責人汪海負責。


　　行業發展2部由品牌驅動，包括天貓服飾、消費電子、快消(美妝、個護、母嬰等)、家裝家居等行業，以及手機天貓、天貓國際等業務，由原B2C事業群總裁劉鵬負責。


　　行業發展3部由供應鏈與物流服務驅動，由原本地零售的天貓超市、淘菜菜、淘鮮達等整合而來，由原天貓超市負責人劉一曼負責。


　　《新京報．貝殼財經》記者引述阿里內部消息指，淘寶天貓商業集團已按照新的組織架構正式運轉。隨著客服、技術、人力、財務等原阿里巴巴集團中台團隊整體或部分劃入，淘寶天貓集團具備人財事完整獨立建制，以更敏捷推進經營策略，實現淘寶天貓集團的全面獨立經營管理。淘寶天貓的架構在用戶端，首頁、搜索、直播三大用戶產品不變。
　
淘寶天貓時隔12年再大動作調整
　
　　淘寶、天貓2011年正式分家，至去年1月融合後，成立了3個中心--用戶運營及發展中心、產業運營及發展中心、平台策略中心，分別面向消費者、商家和平台。兩周前，阿里巴巴宣布啟動「1+6+N」重組，設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛共六大業務集團。淘寶天貓商業集團由掌管阿里中國數字商業板塊的戴珊出任CEO。


　　今次淘寶天貓商業集團大動作調整的是產業運營及發展中心。用戶運營及發展和平台策略兩大中心保留，俞峰和王明強繼續擔任負責人，與3個行業發展部門負責人共同直接向戴珊匯報。原阿里集團與淘寶天貓強相關的業務中台如CCO/CRO(客戶體驗事業部)和供應鏈中台，也在這輪調整中併入淘寶天貓。


　　「天下網商」微信公眾號運營方為浙江天下網商網絡傳媒有限公司，創辦於2010年4月，是由浙江出版聯合集團與阿里巴巴集團攜手打造的互聯網電商服務公司。

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