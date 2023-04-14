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【下周策略】郭思治：恒指企穩五大平均線上 下個目標先睇20750

14/04/2023

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治


　　  美國通脹現降溫迹象，市場憧憬聯儲局加息壓力紓減，美股上揚，帶動港股周五(14日)反覆偏好，全日升近百點，連升第二日。大市在交投偏淡下持續反覆整固於窄幅之內，香港股票分析師協會副主席郭思治認為，恒生指數暫是由11日之高位20750點跌至13日之低位19885點，即月內之波幅暫為865點。由於一個月之高低位是不該同時出現於3個交易日之內，故在4月餘下之交易日，理論上該有更大之波幅點出現。
　　  從走勢上看，在缺乏資金的情況下，大市上升動力不足，惟恒指卻一直穩企於20000點之上，論表現尚不算太差，只要恒指收復所有平均線，即表示自3月20日低位18829點開始之反彈，技術上仍未完結，只要買盤態度再稍作主動，恒指將有機會進一步上試，先挑戰4月11日的高位20750點，企穩後將有力挑戰3月7日之高位21005點，同時扭轉4月形勢至先低後高。
　　  個股方面，中移動(00914)近日不斷向上突破，曾創逾一個月的新高。他認為中移動現金流及派息較為穩定，在市況未明朗情況下吸引資金流入。他認為中移動短期有望再向上突破，建議有貨在手的投資者不妨繼續持有。

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=Erwx9LfC7Dg

 

 

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